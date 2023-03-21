https://sputnik-georgia.ru/20230321/budut-li-v-gruzii-naznacheny-vneocherednye-vybory--otvet-gruzinskoy-mechty-275977702.html

Будут ли в Грузии назначены внеочередные выборы – ответ "Грузинской мечты"

Будут ли в Грузии назначены внеочередные выборы – ответ "Грузинской мечты"

В правящей партии уверены, что из-за низких рейтингов оппозицию не устраивает проведение досрочных парламентских выборов 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T16:53+0400

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ираклий кобахидзе

георгий маргвелашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Никаких внеочередных выборов в Грузии не будет – парламентские выборы в стране пройдут в октябре 2024 года, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. С предложением начать борьбу за досрочные парламентские выборы ранее выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. При этом он отметил, что, так как избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии должны объединиться. Однако призыв экс-президента не нашел большого отклика среди оппозиционных партий. Как отметил Кобахидзе, если кого-то и не устраивают внеочередные выборы, в том числе с учетом избирательной системы, а также рейтингов, то это именно радикальная оппозиция. "Они прекрасно знают, что никаких внеочередных выборов не будет. Выборы пройдут в конституционные сроки – в октябре 2024 года. Через несколько месяцев они должны начать подготовку к парламентским выборам. Вместо саморазрушительной риторики я бы посоветовал им сконцентрироваться на парламентских выборах", – заявил Кобахидзе.В Грузии снова говорят о досрочных выборах – согласны не все>> Принято решение "революционного значения", так как выборы пройдут по электронной системе и пропорционально, отметил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров "Грузинской мечты" Гия Вольский. "Если кто-то желает добра Грузии, то он не должен говорить о внеочередных выборах, революции и дестабилизации, но, к сожалению, этот факт имеет место быть… Это политические игры, на которые мы не должны обращать внимания", – заявил Вольский. Очередные парламентские выборы пройдут в конце октября 2024 года. В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им и на которой не работают проверенные годами методы предвыборной кампании. Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам. Парламентские выборы 2024 годаМежду тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере, 5%, и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили заявил, что почти 90% избирателей в Грузии будут принимать участие в парламентских выборах 2024 года с использованием электронных технологий. По его словам, на остальных избирательных участках бюллетени будут оцифрованы, а результаты пересчитаны по принципу случайного отбора. Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам, на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, георгий маргвелашвили, грузинская мечта