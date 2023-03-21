https://sputnik-georgia.ru/20230321/byudzhet-finansirovaniya-ucheby-za-granitsey-dlya-studentov-iz-adzharii-budet-udvoen-275976794.html

Бюджет финансирования учебы студентов из Аджарии за границей будет удвоен

Бюджет финансирования учебы студентов из Аджарии за границей будет удвоен

В госбюджете Аджарии на 2023 год на образование выделено 64,4 миллиона лари 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T16:12+0400

2023-03-21T16:12+0400

2023-03-21T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Благодаря различным образовательным программам министерства образования Аджарии в 2023 году 400 студентов получат финансирование для учебы за границей, постепенно бюджет увеличат в два раза, об этом заявил председатель правительства автономной республики Торнике Рижвадзе. Правительство Аджарии активно продолжает содействовать образованию и в целом поддерживать молодежную политику, отметил глава региона."Всего несколько дней назад у нас была встреча со студентами разных курсов. Они попросили еще больше увеличить финансирование учебы и стажировки за границей", – заявил Рижвадзе на заседании правительства автономной республики. По решению главы автономной республики финансирование будет увеличено вдвое. "Хочу попросить министра образования и министра финансов, чтобы при корректировке бюджета было удвоено финансирование учебы за границей. В этом году мы планировали финансирование приблизительно 400 студентов, поэтому мы должны поставить цель постепенно увеличить это количество вдвое", – заявил Рижвадзе. Бюджет Аджарии на 2023 год: на что потратят миллионы лари>>Как отметил глава правительства Аджарии, бюджет сферы образования растет каждый год, и это отражается как на образовательной инфраструктуре, так и на финансировании учебы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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