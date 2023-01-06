https://sputnik-georgia.ru/20230106/byudzhet-adzharii-na-2023-god-na-chto-potratyat-milliony-lari-273687101.html

Бюджет Аджарии на 2023 год: на что потратят миллионы лари

Бюджет Аджарии на 2023 год: на что потратят миллионы лари

На развитие транспортной инфраструктуры потратят 67,2 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T09:00+0400

2023-01-06T09:00+0400

2023-01-06T09:00+0400

аджария

грузия

бюджет грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1c/270847357_0:208:1678:1152_1920x0_80_0_0_7093c490c3b8207ec845c27f95cd2433.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 482,3 миллиона лари.Поступления бюджета Аджарии прогнозируются на уровне 481,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 482,3 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 – налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари.Сколько власти Тбилиси потратят на город в 2023 году – основные приоритеты>>Основным приоритетом для автономной республики станет туризм. Только на рекламу и развитие региона власти намерены потратить 15,9 миллиона лари. При этом на развитие туристической инфраструктуры – 4,5 миллиона лари, туристический маркетинг на местном и международном рынке – 8,7 миллиона лари.Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Еще 100 миллионов получат районы, входящие в автономию. А вот на здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов.Курс лари по отношению к доллару США на 5 января – 2,7094 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аджария, грузия, бюджет грузии