https://sputnik-georgia.ru/20230321/chto-delaet-gruziya-radi-statusa-kandidata-v-es-premer-proinformiroval-poslov-o-detalyakh-275986805.html

Что делает Грузия ради статуса кандидата в ЕС? Премьер проинформировал послов о деталях

Что делает Грузия ради статуса кандидата в ЕС? Премьер проинформировал послов о деталях

На встрече были подведены итоги реформ, проведенных Грузией на пути интеграции в Евросоюз 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T19:41+0400

2023-03-21T19:41+0400

2023-03-21T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Конкретные шаги, которые предпринимает Грузия на пути получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, обсудил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на встрече с послами стран-членов ЕС. По информации пресс-службы администрации правительства, встреча состоялась за рабочим ланчем, который прошел по инициативе посла ЕС в Грузии Павла Герчинского. Как отмечено в сообщении, также были подведены итоги успешных реформ, проведенных Грузией на пути интеграции в Евросоюз. "Ираклий Гарибашвили проинформировал послов о шагах, которые правительство Грузии предпримет до октября, когда Еврокомиссия опубликует письменный отчет и даст рекомендацию Европейскому совету: предоставлять Грузии статус кандидата или нет", – отмечено в сообщении. Премьер Грузии обвинил европарламентариев в двойных стандартах>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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