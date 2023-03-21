https://sputnik-georgia.ru/20230321/premer-gruzii-obvinil-evroparlamentariev-v-dvoynykh-standartakh-275972449.html

Премьер Грузии обвинил европарламентариев в двойных стандартах

Премьер Грузии обвинил европарламентариев в двойных стандартах

По словам премьера, грузинские власти внимательно будут следить за рассмотрением этой инициативы 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал двойным стандартом призыв Европейской народной партии (ЕНП) принять в Евросоюзе аналог закона США о регистрации иностранных агентов (FARA). Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты властей, так и западные партнеры, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для обеспечения прозрачности финансирования НПО. В числе противников принятия закона была Европейская народная партия. По словам премьера, грузинские власти внимательно будут следить за рассмотрением этой инициативы. "Вы упомянули инициативу ЕРР, которая связана с принятием аналога американского закона, т. н. FARA, которая станет обязательной для Евросоюза. Безусловно, мы внимательно будем следить за этим процессом, за рассмотрением этой инициативы и после этого сделаем наши оценки", – отметил Гарибашвили. Как стать пророссийским с американским законом? Парадоксы грузинской политики>>С 7 по 10 марта центр Тбилиси был охвачен массовыми акциями протеста. Демонстранты, в основном молодежь и студенты, выступили против принятия законов об "иноагентах", инициированных общественным движением "Сила народа". Законопроекты поддержала и "Грузинская мечта". В результате акций правящая партия приняла решение отозвать оба законопроекта, объяснив это заботой о безопасности протестующих. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Ажиотаж вокруг законопроектов Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, тбилиси, сша, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, европейская народная партия