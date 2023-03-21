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Министры образования "Грузинской мечты": 2012-2023 гг.

Министры образования "Грузинской мечты": 2012-2023 гг.

Депутат, руководитель парламентского комитета образования и науки Георгий Амилахвари стал новым министром образования и науки Грузии 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T20:26+0400

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Амилахвари сменил на этом посту Михаила Чхенкели, возглавлявшего Минобразования с марта 2021 года, а до этого – в период с ноября 2019 по март 2021, когда в составе ведомства были еще два направления: культура и спорт.После прихода к власти правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в октябре 2012 года, министром образования стал Георгий Маргвелашвили, который спустя год был избран президентом Грузии. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, кто и в какой период возглавлял ведомство. Кадровые перестановки в Кабмине: глава Минздрава Грузии может лишиться должности?>>Примечательно, что функции ведомства за этот период то увеличивались, то сокращались. Так, в ноябре 2017 года на тот момент премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял решение об упразднении министерства спорта и по делам молодежи и перераспределении его функций между другими ведомствами. Функции управления делами молодежи перешли министерству образования и науки, а ведомство вместо Александра Джеджелава возглавил Михаил Чхенкели. С июля 2018 года ведомство объединило в себе функции двух министерств – Минобразования и науки и министерства культуры и спорта. А в марте 2021 года министерство культуры и спорта вновь было выделено в отдельную структуру. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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