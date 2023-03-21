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На Загэсском мосту в пригороде Тбилиси движение частично будет ограничено
На Загэсском мосту в пригороде Тбилиси движение частично будет ограничено
С 21 марта в течение последующих двух недель на мосту передвижение будет частично ограничено 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T17:14+0400
2023-03-21T17:14+0400
2023-03-21T17:14+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На Загэсском мосту (окраина Тбилиси) имени Грузинских героев-артиллеристов движение автотранспорта частично будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Ограничение движения вводится из-за запланированных плановых работ на мосту имени грузинских героев артиллеристов. На данной территории планируется восстановление деформационных швов и поврежденных фрагментов. В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале >>Деформационные швы – конструктивные элементы проезжей части мостов, перекрывающие деформационные зазоры между смежными пролетными строениями над промежуточными опорами и между крайними пролетными строениями и устоями. Они обеспечивают плавный и безопасный проезд транспортных средств по всей длине сооружения. Из-за запланированных инфраструктурных работ с 21 марта с 23:00 в течение последующих двух недель на мосту передвижение будет частично ограничено. Движение будет возможно только по одной линии моста. Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
На Загэсском мосту в пригороде Тбилиси движение частично будет ограничено
С 21 марта в течение последующих двух недель на мосту передвижение будет частично ограничено
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. На Загэсском мосту (окраина Тбилиси) имени Грузинских героев-артиллеристов движение автотранспорта частично будет ограничено, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Ограничение движения вводится из-за запланированных плановых работ на мосту имени грузинских героев артиллеристов.
На данной территории планируется восстановление деформационных швов и поврежденных фрагментов.
Деформационные швы – конструктивные элементы проезжей части мостов, перекрывающие деформационные зазоры между смежными пролетными строениями над промежуточными опорами и между крайними пролетными строениями и устоями. Они обеспечивают плавный и безопасный проезд транспортных средств по всей длине сооружения.
Из-за запланированных инфраструктурных работ с 21 марта с 23:00 в течение последующих двух недель на мосту передвижение будет частично ограничено.
Движение будет возможно только по одной линии моста. Мэрия Тбилиси приносит извинения за дискомфорт.