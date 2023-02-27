https://sputnik-georgia.ru/20230227/v-gruzii-remontiruyut-povrezhdennuyu-dorogu-na-rikotskom-perevale-275295115.html

В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале

В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале

Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 27.02.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

строительство дороги

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Поврежденные из-за непогоды участки дороги на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, отремонтируют в ближайшее время, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В целях обеспечения безопасного движения автотранспорта ремонтные работы на поврежденной дороге начались с понедельника, 27 февраля. По информации ведомства, в последующие дни работы на первом этапе будут вестись с 8 часов утра до 19:00 часов. Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке перевала Рикоти автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Ведомство приносит извинения в связи с возможным введением ограничений на передвижение автотранспортных средств на отдельных местах в период ремонтных работ. Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад >>Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году >>Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги