https://sputnik-georgia.ru/20230227/v-gruzii-remontiruyut-povrezhdennuyu-dorogu-na-rikotskom-perevale-275295115.html
В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале
В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале
Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе 27.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-27T22:21+0400
2023-02-27T22:21+0400
2023-02-27T22:21+0400
грузия
новости
экономика
рикотский перевал
департамент автомобильных дорог
строительство дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102308_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b083af9655f9137602341b0a21a99d56.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Поврежденные из-за непогоды участки дороги на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, отремонтируют в ближайшее время, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. В целях обеспечения безопасного движения автотранспорта ремонтные работы на поврежденной дороге начались с понедельника, 27 февраля. По информации ведомства, в последующие дни работы на первом этапе будут вестись с 8 часов утра до 19:00 часов. Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке перевала Рикоти автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Ведомство приносит извинения в связи с возможным введением ограничений на передвижение автотранспортных средств на отдельных местах в период ремонтных работ. Грузия активно продолжит строительство трассы Восток-Запад >>Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Часть участков трассы Восток-Запад в Грузии будет сдана в 2023 году >>Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102308_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_2408bad476195b519e36f259c60d9e6b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
грузия, новости, экономика, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, строительство дороги
В Грузии ремонтируют поврежденную дорогу на Рикотском перевале
Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Поврежденные из-за непогоды участки дороги на Рикотском перевале, который соединяет Западную Грузию с Восточной, отремонтируют в ближайшее время, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
В целях обеспечения безопасного движения автотранспорта ремонтные работы на поврежденной дороге начались с понедельника, 27 февраля. По информации ведомства, в последующие дни работы на первом этапе будут вестись с 8 часов утра до 19:00 часов.
"Как только создадутся соответствующие климатические условия, будут запланированы работы по капитальному ремонту дороги", – говорится в сообщении.
Из-за сложных климатических условий и интенсивных работ по очистке дорожное покрытие было повреждено на участке перевала Рикоти автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Ведомство приносит извинения в связи с возможным введением ограничений на передвижение автотранспортных средств на отдельных местах в период ремонтных работ.
Дорога через Рикоти соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
К этому времени проект реализован на 73%. Уже прорыт 41 тоннель, построено 63 моста, а завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.
Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.