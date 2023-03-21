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Объем иностранных инвестиций в Аджарию вырос на треть в 2022 году

Объем иностранных инвестиций в Аджарию вырос на треть в 2022 году

Положительная динамика деловой активности обусловлена ​​политикой мира, проводимой правительством Грузии, заявил глава региона 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T17:59+0400

2023-03-21T17:59+0400

2023-03-21T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. По предварительным данным 2022 года, объем прямых иностранных инвестиций в Аджарию вырос на 37% по сравнению с 2021 годом и составил 116,5 миллиона долларов, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В ходе заседания правительства Аджарии, Рижвадзе затронул вопрос растущих экономических тенденций в регионе. По данным IV квартала 2022 года оборот бизнес-сектора увеличился на 20%, выпуск продукции – на 16%, занятость – на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, достиг рекордного уровня и исторического максимума, увеличившись на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года. Основная причина роста инвестиций – увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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