https://sputnik-georgia.ru/20230321/obem-inostrannykh-investitsiy-v-adzhariyu-vyros-na-tret-v-2022-godu-275985326.html
Объем иностранных инвестиций в Аджарию вырос на треть в 2022 году
Объем иностранных инвестиций в Аджарию вырос на треть в 2022 году
Положительная динамика деловой активности обусловлена политикой мира, проводимой правительством Грузии, заявил глава региона 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T17:59+0400
2023-03-21T17:59+0400
2023-03-21T17:59+0400
грузия
новости
аджария
экономика
торнике рижвадзе
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101387_0:0:1162:654_1920x0_80_0_0_53b9eba212b49217a9746c4a30f8ae68.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. По предварительным данным 2022 года, объем прямых иностранных инвестиций в Аджарию вырос на 37% по сравнению с 2021 годом и составил 116,5 миллиона долларов, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В ходе заседания правительства Аджарии, Рижвадзе затронул вопрос растущих экономических тенденций в регионе. По данным IV квартала 2022 года оборот бизнес-сектора увеличился на 20%, выпуск продукции – на 16%, занятость – на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, достиг рекордного уровня и исторического максимума, увеличившись на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года. Основная причина роста инвестиций – увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр >>На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101387_93:0:1162:802_1920x0_80_0_0_e8896e08ed618b90db12feac0f4867be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, аджария, экономика, торнике рижвадзе, инвестиции
грузия, новости, аджария, экономика, торнике рижвадзе, инвестиции
Объем иностранных инвестиций в Аджарию вырос на треть в 2022 году
Положительная динамика деловой активности обусловлена политикой мира, проводимой правительством Грузии, заявил глава региона
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. По предварительным данным 2022 года, объем прямых иностранных инвестиций в Аджарию вырос на 37% по сравнению с 2021 годом и составил 116,5 миллиона долларов, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
В ходе заседания правительства Аджарии, Рижвадзе затронул вопрос растущих экономических тенденций в регионе.
"Положительная динамика деловой активности обусловлена политикой мира, проводимой правительством Грузии. Следовательно, в стране сохраняется стабильная деловая среда. Это определяющий фактор доверия, которое мы видим как со стороны местных, так и иностранных инвесторов", — сказал Рижвадзе на заседании местного правительства.
По данным IV квартала 2022 года оборот бизнес-сектора увеличился на 20%, выпуск продукции – на 16%, занятость – на 8% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года.
По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, достиг рекордного уровня и исторического максимума, увеличившись на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года. Основная причина роста инвестиций – увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов.
Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.