https://sputnik-georgia.ru/20230313/obem-inostrannykh-investitsiy-v-gruziyu-dostig-istoricheskogo-maksimuma--ministr-275753780.html

Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр

Объем иностранных инвестиций в Грузию достиг исторического максимума – министр

У страны традиционно была достаточно высокая активность в энергетике в прошлом году, заявил министр 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T23:52+0400

2023-03-13T23:52+0400

2023-03-13T23:52+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году достиг рекордного уровня, исторического максимума и составил более 2 миллиардов долларов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По статистике, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2022 году, по предварительной оценке, вырос на 61,1% по сравнению с уточненными данными 2021 года. Основная причина роста инвестиций – увеличение акционерного капитала компаний и реинвестиций. Как пояснил министр, по итогам трех кварталов в экономику Грузии в 2022 году были вложены иностранные инвестиции в размере 1,6 миллиарда долларов, однако достичь рекордного уровня удалось вместе с данными четвертого квартала.Сколько инвестиций получила Грузия в 2022 году – новые данные >> По словам Давиташвили, источником прямых иностранных инвестиций, в том числе и в четвертом квартале, были в основном страны ЕС – на них приходится почти половина поступающих инвестиций. В частности, инвестиции из Евросоюза выросли более чем в два раза и составили 859,6 миллиона долларов (43% от общего объема прямых иностранных инвестиций). Почти полмиллиарда долларов прямых иностранных инвестиций поступило из Великобритании, за ней следуют США и другие страны-партнеры. Правительство Грузии планирует отказаться от "эстонской модели" налогообложения >>По его словам, сектора инвестиций очень диверсифицированы. Помимо того, что у страны традиционно была достаточно высокая активность в энергетике в прошлом году и ожидается, что и в этом году будет такая же, прямые иностранные инвестиции были осуществлены по разным направлениям — это как недвижимость, строительство, так и улучшение туристической инфраструктуры. "Конечно, среди них особенно важно отметить, что наибольшая активность была в направлении транспорта, логистики и складского хозяйства, и инвестиции распределились так же, как и структура нашего экономического роста", – сказал министр.Правительство Грузии изменяет схему содействия инвестициям при строительстве ГЭС >> Самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузию в 2022 году были финансовая и страховая, недвижимость, водоснабжение, отдых, искусство, развлечение, и энергетика. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. Лидерами по вложению инвестиций в Грузию в отчетный период стали Испания, Великобритания, Турция, Китай, Нидерланды и США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, инвестиции, статистика