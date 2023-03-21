https://sputnik-georgia.ru/20230321/parlament-gruzii-vnov-rassmotrit-proekt-zakona-o-deoligarkhizatsii-vo-vtorom-chtenii-275992433.html

Парламент Грузии вновь рассмотрит проект закона "О деолигархизации" во втором чтении

Парламент Грузии вновь рассмотрит проект закона "О деолигархизации" во втором чтении

Венецианская комиссия увидела в законопроекте, принятом парламентом Грузии в двух чтениях, риски нарушения права человека 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T23:54+0400

2023-03-21T23:54+0400

2023-03-21T23:54+0400

грузия

новости

анри оханашвили

венецианская комиссия

совет европы

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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Проект закона "О деолигархизации" вновь будет рассмотрен во втором чтении, чтобы в нем были учтены рекомендации Венецианской комиссии, заявил председатель юридического комитета парламента Анри Оханашвили на пленарном заседании. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы - увидела в принятом парламентом Грузии в двух чтениях законопроекте риски нарушения Европейской конвенции по правам человека. Деолигархизация является одним из 12 условий предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Именно поэтому законопроект не будет рассмотрен в третьем, то есть окончательном чтении, а будет исправлен и уже после вынесен на голосования вновь во втором чтении. Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс. В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей.Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними.Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза.Что принял парламентСогласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев:Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него.В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, анри оханашвили, венецианская комиссия, совет европы