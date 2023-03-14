https://sputnik-georgia.ru/20230314/gruzinskiy-zakon-ob-oligarkhakh-chem-nedovolna-venetsianskaya-komissiya-275797557.html

Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия

Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия

Венецианская комиссия считает, что меры, предлагаемые законопроектом в его нынешнем виде, трудно согласовать со статьями Европейской конвенции по правам... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T23:19+0400

2023-03-14T23:19+0400

2023-03-14T23:19+0400

грузия

новости

политика

венецианская комиссия

парламент грузии

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444037_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d2687908fde0534fee125d4cec178024.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Венецианская комиссия поддерживает стремление борьбы Грузии с олигархами, но видит противоречия проекта закона "О деолигархизации", принятого парламентом в двух чтениях с Европейской конвенцией по правам человека. Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. При этом отмечено, что Венецианская комиссия в этом вопросе выступает за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. При этом Венецианская комиссия отмечает, что хоть и ограничение свобод, гарантированных Европейской конвенцией, приемлемо в борьбе с олигархизацией, расплывчатость критериев, используемых для обозначения лица как "олигарха", широкая свобода действий правительства в толковании и применении этих критериев, отсутствие процессуальных гарантий и эффективных средств правовой защиты, предоставляемых лицам, обозначенным как "олигархи", а также отсутствие пропорциональности и учета других менее интрузивных мер затрудняют обоснование этих ограничений. Грузинская оппозиция представила свою версию закона "О деолигархизации" - детали документа >>"Венецианская комиссия считает, что меры, предлагаемые законопроектом в его нынешнем виде, трудно согласовать со статьями Европейской конвенции по правам человека", – отмечается в заключении. При этом Венецианская комиссия считает, что "личный подход", использованный в законопроекте, который определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск, который приведет к нарушениям прав человека без достижения преследуемых целей. "Риск произвольного применения закона еще выше в свете публичных заявлений о том, что после принятия он будет применяться к оппозиции", – говорится в заключении. Рекомендации Исходя из этого комиссия рекомендует уточнить и разграничить различные критерии, такие как "участие в политической жизни" и "оказание значительного влияния на средства массовой информации", для обеспечения того, чтобы эти критерии потенциально не применялись к большому круг лиц и оставить за органом, принимающим решения, ограниченную свободу действий. Кроме того, комиссия предлагает уточнить критерий "безупречной деловой репутации" для ограничения свободы усмотрения органа, принимающего решения. Также комиссия просит определить четкие процедуры, определяющие, какая информация должна быть собрана, какими органами, о каких категориях лиц и как эта информация должна быть собрана, оценена и сохранена, уделяя должное внимание Европейской конвенции по правам человека. Депутат: закон "О деолигархизации" не может быть подстроен под конкретного человека>>Среди рекомендаций комиссии также включение полных процессуальных гарантий и эффективных средств правовой защиты. Кроме того, комиссия рекомендует убрать из проекта полный запрет для лиц, обозначенных как "олигархи", на финансирование политических партий, избирательных кампаний, митингов и демонстраций "с политическими требованиями" (возможно, заменив его более низким пределом пожертвований и/или мерами, обеспечивающими несоблюдение существующих ограничений). Также рекомендовано упразднить норму о подаче деклараций об имуществе и интересах лицами, обозначенными как "олигархи" (возможно, с заменой этого другими мерами для обеспечения большей прозрачности бенефициарного владения)."Наши двери открыты" – премьер Грузии призвал оппозицию к сотрудничеству>>Среди рекомендаций и пересмотр требования о декларировании государственными должностными лицами своих контактов и коммуникаций с лицами, обозначенными как "олигархи" и/или их представителями, в частности путем исключения требований о раскрытии содержания этих коммуникаций. Комиссии также представляется необходимым уменьшить влияние исполнительной власти на процедуру назначения "олигархов" путем передачи полномочий по принятию решений другому органу, а не правительству. Что принял парламент Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него. В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов. Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, венецианская комиссия, парламент грузии, еврокомиссия