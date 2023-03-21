https://sputnik-georgia.ru/20230321/pochemu-prekratilis-postavki-ferrosplavov-iz-gruzii-v-rossiyu-275992092.html

Почему прекратились поставки ферросплавов из Грузии в Россию?

Почему прекратились поставки ферросплавов из Грузии в Россию?

До 25 января на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму 45,3 млн долларов, а затем поставки прекратились 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T23:39+0400

2023-03-21T23:39+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Поставки ферросплавов из Грузии в Россию полностью остановлены из-за введения антидемпинговой пошлины в Евразийском экономическом союзе (EAЭС), сообщается на сайте медиаплатформы BMG. Евразийская экономическая комиссия решила ввести антидемпинговую пошлину в отношении ферросиликомарганца из Грузии в конце 2022 года. Причина - наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба отрасли экономики ЕАЭС. Решение вошло в силу 25 января 2023 года. Антидемпинговая мера будет в силе пять лет. Размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя. Ферросплавы входят в десятку экспортных товаров Грузии. Завод ферросплавов построят на западе Грузии >>По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в феврале текущего года, ферросплавы уже не поставлялись в Россию, которая была одним из основных рынков сбыта. До введения пошлины, до 25 января на российский рынок было экспортировано ферросплавов на сумму 45,3 млн долларов. В феврале текущего года, экспорт ферросплавов составил всего 20,8 млн долларов, что в 3,3 раза меньше, чем в феврале 2022 года, когда из Грузии вывезли продукцию на сумму 69,05 млн долларов. Внешнеторговый оборот вырос за два месяца – с кем торгует Грузия >>Всего в январе-феврале 2023 года из Грузии вывезли ферросплавы на сумму около 71,7 млн долларов, что на 28,6% меньше аналогичных данных 2022 года. Вместе с тем, на фоне падения спроса на ферросплавы на международном рынке и общего снижения цен, и в условиях антидемпинговой пошлины для Грузии, некоторые ферросплавные заводы в стране уже несколько месяцев закрыты, часть сократили производство, и штат сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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