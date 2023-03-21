https://sputnik-georgia.ru/20230321/post-v-svyaschennyy-mesyats-ramadan-2023-pravila-i-molitvy-275971623.html

Пост в священный месяц Рамадан 2023: правила и молитвы

Пост в священный месяц Рамадан 2023: правила и молитвы

Месяц Рамадан, в который был ниспослан священный Коран, в 2023 году в большинстве мусульманских стран начнется 22 марта с закатом солнца 21.03.2023, Sputnik Грузия

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справки

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Пост в священный месяц Рамадан, предназначенный для очищения души и тела, а также переосмысления жизни, – очень важный период для последователей ислама. Какие правила нужно соблюдать в Рамадан, как поститься и какие молитвы возносить в священный месяц, читайте в Sputnik Грузия Правила Рамадана Рамадан для мусульман – месяц обязательного поста и ежедневных молитв, это время зарабатывать вечный Рай. В 2023-м священный месяц длится 29 дней. Удостоить великой награды в Рамадан могут: пост, пять ежедневных молитв (намаз), молитва "таравих", искренняя мольба-дуа, пожертвования и многие другие богоугодные дела и поступки. Каждый совершеннолетний мусульманин обязан соблюдать пост в Рамадан и следовать установленным правилам, а именно постоянно молиться и каждый день подтверждать свое намерение участвовать в этом празднике во имя Аллаха. Когда начнется священный месяц Рамадан в 2023? Исламский календарь>>В течение священного месяца верующие, по правилам, отказываются в дневное время от пищи, питья, курения и интимной близости. Следуя этим правилам, правоверные должны помнить, что исполнение религиозного долга в Рамадан Всевышний без ежедневных молитв не засчитает. Пост в Рамадан могут не соблюдать больные, беременные женщины, кормящие матери, путешественники, воины, старики и дети. Однако пост они обязательно должны возместить в другой, более благоприятный период. Молитвы во время Рамадана Правоверные в течение всего священного месяца должны произносить обязательные и добровольные молитвы в строго определенное время. Главная молитва в Рамадан – это обязательная ежедневная пятикратная молитва. Во время намаза произносят заповеди из Корана и прославляют Аллаха. По правилам, в Рамадан молитва предписана на рассвете, в полдень, в послеполуденное время, в конце дня и ночью. То есть время молитвы соответствует пяти частям суток. К пяти ежедневным обязательным молитвам в священный месяц добавляется "таравих" – добровольный намаз, который совершают после ночной молитвы. Пост в Рамадан В священный месяц Рамадан правоверные отказываются от приема пищи в дневное время – пост начинается с началом рассвета и заканчивается после захода солнца. Для тех, кто соблюдает пост в Рамадан, предусмотрены два ночных приема пищи: ифтар — вечерний, и сухур — предрассветный. Соблюдение вечернего и предрассветного приема пищи поощряется дополнительной наградой, однако их пропуск нарушением поста не считается. Предрассветный прием пищи, который придает сил на целый день, мусульмане в Рамадан завершают за полчаса до рассвета. Во время сухура съесть следует достаточное количество еды, но переедать не стоит. Ифтар, по правилам, начинают после вечерней молитвы. Запивать еду сразу же водой не рекомендуется, чтобы не перегрузить желудок за несколько часов летней ночи. Попить желательно где-то через час, когда появится чувство жажды. После вечернего приема пищи следует ночная молитва – последняя из пяти обязательных ежедневных молитв. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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