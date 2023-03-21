https://sputnik-georgia.ru/20230321/premer-pozdravil-musulman-gruzii-s-navruz-bayramom-275968626.html

Премьер поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом

Премьер поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом

Политик пожелал всем мусульманам мира, благополучия, больше прибыли и радости 21.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам. Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. Политик отметил свое уважение к азербайджанцам, проживающим в Грузии. Как празднуют Новруз 2023? Традиции и обычаи народного праздника>>Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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