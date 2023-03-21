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Премьер поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
Премьер поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
Политик пожелал всем мусульманам мира, благополучия, больше прибыли и радости 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T13:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам. Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. Политик отметил свое уважение к азербайджанцам, проживающим в Грузии. Как празднуют Новруз 2023? Традиции и обычаи народного праздника>>Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, марнеули, квемо картли, тбилиси, ираклий гарибашвили
Премьер поздравил мусульман Грузии с Навруз Байрамом
13:01 21.03.2023 (обновлено: 13:40 21.03.2023)
Политик пожелал всем мусульманам мира, благополучия, больше прибыли и радости
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил всех мусульман страны с праздником Навруз Байрам.
Навруз Байрам — праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.
"Я поздравляю наших дорогих сограждан, наших дорогих соотечественников - этнических азербайджанцев, наших братьев везде, в братском Азербайджане, Турции, везде – с праздником Навруз Байрам. Хочу пожелать мира, благополучия, больше прибыли, радости, стабильности и всего наилучшего", – заявил Гарибашвили.
Политик отметил свое уважение к азербайджанцам, проживающим в Грузии.
Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами, – Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают его не менее 300 тысяч граждан Грузии или около 10% населения страны.
За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.