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В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами
В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами
На более чем 1,1 тысячи медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний установлен максимальный предел цен 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T10:25+0400
2023-03-21T10:25+0400
2023-03-21T10:59+0400
новости
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии расширило список медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, которые можно купить по сравнительно низкой цене, сообщили в пресс-службе ведомства. Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.По последним данным Минздрава, референтные цены дополнительно распространились на более чем 300 лекарств. Следовательно, список медикаментов с референтными ценами достиг уже более 1,1 тысячи наименований. Список расширится в ближайшее время, отметили в ведомстве.Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты>>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, министерство здравоохранения грузии
новости, грузия, общество, министерство здравоохранения грузии
В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами
10:25 21.03.2023 (обновлено: 10:59 21.03.2023)
На более чем 1,1 тысячи медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний установлен максимальный предел цен
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии расширило список медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, которые можно купить по сравнительно низкой цене, сообщили в пресс-службе ведомства.
Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.
По последним данным Минздрава, референтные цены дополнительно распространились на более чем 300 лекарств. Следовательно, список медикаментов с референтными ценами достиг уже более 1,1 тысячи наименований. Список расширится в ближайшее время, отметили в ведомстве.
Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.
В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.
Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.
В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.
До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).