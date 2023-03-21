https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-gruzii-rasshirilsya-spisok-lekarstv-s-referentye-tseny-275960311.html

В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами

В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами

На более чем 1,1 тысячи медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний установлен максимальный предел цен 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T10:25+0400

2023-03-21T10:25+0400

2023-03-21T10:59+0400

новости

грузия

общество

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/06/251654786_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4b461e2f9d871818843ecaf427112e80.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии расширило список медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, которые можно купить по сравнительно низкой цене, сообщили в пресс-службе ведомства. Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.По последним данным Минздрава, референтные цены дополнительно распространились на более чем 300 лекарств. Следовательно, список медикаментов с референтными ценами достиг уже более 1,1 тысячи наименований. Список расширится в ближайшее время, отметили в ведомстве.Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты>>Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, министерство здравоохранения грузии