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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Афганистана
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Афганистана
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Индии, Пакистане и республиках Центральной Азии. 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T22:52+0400
2023-03-21T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Афганистана.Подземные толчки были зафиксированы в 16:47 по времени UTC (19:47 по московскому времени) в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана. Толчки землетрясения ощущались в Казахстане в городах Шымкент и Тараз. В Узбекистане сила толчков составила от четырех до шести баллов. В частности, по данным местных сейсмологов, в Сурхандарьинской области толчки были 5-6 баллов, в Ташкенте – 5 баллов, по остальной территории страны – 4-5 баллов.Заставило афганское землетрясение поволноваться и жителей Таджикистана – здесь оно "аукнулось" пятью баллами. Причем толчки длились почти две минуты. Сначала они были несильными, но потом ситуация изменилась.Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Индии и Пакистане.Информации о возможных жертвах и разрушениях из-за землетрясения в Афганистане и его откликов в других странах пока не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, афганистан, происшествия, землетрясение
в мире, новости, афганистан, происшествия, землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Афганистана
22:52 21.03.2023 (обновлено: 23:17 21.03.2023)
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Индии, Пакистане и республиках Центральной Азии.
ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на северо-востоке Афганистана.
Подземные толчки были зафиксированы в 16:47 по времени UTC (19:47 по московскому времени) в горах Гиндукуша, большая часть которых находится на территории Афганистана.
"Эпицентр землетрясения располагался в 38 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джирм, в афганской провинции Бадахшан. Очаг залегал на глубине 191 километра", – говорится в сообщении Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) .
Толчки землетрясения ощущались в Казахстане в городах Шымкент и Тараз. В Узбекистане сила толчков составила от четырех до шести баллов. В частности, по данным местных сейсмологов, в Сурхандарьинской области толчки были 5-6 баллов, в Ташкенте – 5 баллов, по остальной территории страны – 4-5 баллов.
Заставило афганское землетрясение поволноваться и жителей Таджикистана – здесь оно "аукнулось" пятью баллами. Причем толчки длились почти две минуты. Сначала они были несильными, но потом ситуация изменилась.
Толчки от землетрясения в Афганистане ощутили в Индии и Пакистане.
Информации о возможных жертвах и разрушениях из-за землетрясения в Афганистане и его откликов в других странах пока не поступало.