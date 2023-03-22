https://sputnik-georgia.ru/20230322/borba-s-oligarkhami-kak-v-gruzii-sobirayutsya-reshat-problemu-276023443.html

Борьба с олигархами: как в Грузии собираются решать проблему

Борьба с олигархами: как в Грузии собираются решать проблему

Представители правящей партии и оппозиции не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T17:01+0400

2023-03-22T17:01+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Законопроект "О деолигархизации" не теряет актуальности в Грузии – оппозиция настаивает на том, что без системного подхода инициированный правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" проект закона не сможет решить проблему. Накануне стало известно, что проект закона "О деолигархизации" вновь будет рассмотрен во втором чтении, чтобы в нем были учтены рекомендации Венецианской комиссии. Ранее консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы увидел в законопроекте риски нарушения Европейской конвенции по правам человека. По его словам, для этого необходима независимая и непредвзятая судебная, а также правоохранительная, антикоррупционная и избирательная системы. "В конечном итоге именно это и обеспечивает деолигархизацию, именно это и есть системный подход", – отметил Даушвили. Член парламентской политической группы "Группа реформ" Теона Акубардия не исключает, что "Грузинская мечта" не учтет рекомендацию Венецианской комиссии, где говорится о системном подходе. "Однако своим участием в процессе я сделаю все, что от меня зависит. Безусловно, это будет ответственностью "Грузинской мечты", если рекомендации Венецианской комиссии не будут отражены в этом законопроекте", – отметила Акубардия. Деолигархизация: как в Тбилиси отреагировали на рекомендации Венецианской комиссии>>Депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили советует правящей команде получше прислушаться к рекомендациям Венецианской комиссии. "Грузинская мечта" не должна возвращать законопроект на второе слушание, а должна искренне прочитать рекомендацию Венецианской комиссии, где увидит запись о том, что эффективный механизм борьбы с олигархией, который рекомендует комиссия, заключается не в принятии отдельного законодательного акта, а в объявлении системной борьбы с теневым правлением", – заявила Нацвлишвили. Позиция "Грузинской мечты" Лидеры правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не раз заявляли, что они создали аналог украинского закона, так как он получил положительную оценку от Евросоюза. По словам председателя юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили, чтобы исключить спекуляции, "Грузинская мечта" руководствуется объективными критериями. Как отметил депутат, Венецианская комиссия обозначила два подхода и предпочла бы системную модель, хотя и не исключила урегулирование вопроса индивидуальной моделью, и подтвердила, что принятие закона по этому вопросу вполне возможно. Что сказано в заключении Согласно заключению Венецианской комиссии, законопроект "О деолигархизации" в нынешнем виде дает правительству слишком большое влияние на процесс. В заключении сказано, что "личностный подход", использованный в законопроекте, определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск нарушения прав человека без достижения преследуемых целей. Венецианская комиссия выступила за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Что принял парламент Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум три из четырех критериев: участие в политической жизни; Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него. В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов. Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, анна нацвлишвили, анри оханашвили, венецианская комиссия, грузинская мечта, совет европы