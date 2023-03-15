https://sputnik-georgia.ru/20230315/deoligarkhizatsiyaya-kak-v-tbilisi-otreagirovali-na-rekomendatsii-venetsianskoy-komissii-275818988.html

Деолигархизация: как в Тбилиси отреагировали на рекомендации Венецианской комиссии

Деолигархизация: как в Тбилиси отреагировали на рекомендации Венецианской комиссии

Представители грузинских властей дали неоднозначную оценку рекомендациям Венецианской комиссии 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T17:15+0400

2023-03-15T17:15+0400

2023-03-15T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Заключение Венецианской комиссии по грузинскому законопроекту "О деолигархизации" по-своему интерпретируют в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и в оппозиции. Разработанный правящей партией законопроект уже принят парламентом Грузии в двух чтениях. Парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении до заключения Венецианской комиссии. Реакция "Мечты"По словам вице-спикера парламента, одного из лидеров "Грузинской мечты" Арчила Талаквадзе, Венецианская комиссия в своем заявлении заявила, что есть два возможных решения вопроса о деолигархизация, который является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первое – это принятие отдельного специального закона, второе – усиление существующих механизмов в законодательстве, отметил Талаквадзе. Имена и фамилии нельзя вписать в закон, отметил он. "У нас есть обязательства выполнения этого пункта и, безусловно, мы получим дополнительные консультации от Еврокомиссии", – добавил Талаквадзе. В свою очередь исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе отметил, что необходимо открыть дискуссию и детально следовать всем рекомендациям Венецианской комиссии. "Нарратив о том, что этот закон не может быть принят и что он противоречит принципам права и демократическим ценностям, оказался ложным, поскольку Венецианская комиссия не сделала такой записи, хотя и заявила, что по ряду направлений (законопроект – ред.) нуждается в доработке", – заявил Мдинарадзе. Согласно проекту закона, "олигарх" – это физическое лицо, удовлетворяющее как минимум трем из четырех критериев: участие в политической жизни; влияние на СМИ; бенефициарное владение компанией, которая занимает на рынке доминантное положение или сохраняет, или улучшает его в течение года; размер личных активов или активов компании в миллион раз превышает прожиточный минимум для Грузии. Грузинский закон об олигархах: чем недовольна Венецианская комиссия>>Человек, признанный правительством олигархом, будет внесен в специальный реестр олигархов. Это станет основанием для введения ограничений для него. В частности, олигарху будет запрещено вносить пожертвования в пользу партий, при том как самому, так и компаниям, бенефициарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов. Олигархам также будет запрещено участие в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации. В Грузии другие реалии Оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. В свою очередь депутат от оппозиционной партии "Лело для Грузии" Анна Нацвлишвили заявила, что главная суть законопроекта "Грузинской мечты" – персональный подход, не был одобрен Венецианской комиссией. "Они видят серьезные риски в том, что это может обернуться посягательством на верховенство закона и не сможет решить системные проблемы, перед которым стоит страна", – заявила Нацвлишвили. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что, в случае утверждения законопроекта, под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске. Заключение Венецианская комиссия поддерживает стремление борьбы Грузии с олигархами, но видит противоречия проекта закона "О деолигархизации", принятого парламентом в двух чтениях с Европейской конвенцией по правам человека. При этом отмечено, что Венецианская комиссия в этом вопросе выступает за более системный подход, включающий укрепление законодательства и институтов, работающих в различных секторах, для обеспечения эффективного сотрудничества и взаимопомощи между ними. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах>>При этом Венецианская комиссия отмечает, что хоть и ограничение свобод, гарантированных Европейской конвенцией, приемлемо в борьбе с олигархизацией, расплывчатость критериев, используемых для обозначения лица как "олигарха", широкая свобода действий правительства в толковании и применении этих критериев, отсутствие процессуальных гарантий и эффективных средств правовой защиты, предоставляемых лицам, обозначенным как "олигархи", а также отсутствие пропорциональности и учета других менее интрузивных мер затрудняют обоснование этих ограничений. Венецианская комиссия считает, что "личный подход", использованный в законопроекте, который определяет и стигматизирует людей на основе нечетких критериев, несет в себе высокий риск, который приведет к нарушениям прав человека без достижения преследуемых целей. Рекомендации Исходя из этого, комиссия рекомендует уточнить и разграничить различные критерии, такие как "участие в политической жизни" и "оказание значительного влияния на средства массовой информации", для обеспечения того, чтобы эти критерии потенциально не применялись к большому круг лиц и оставить за органом, принимающим решения, ограниченную свободу действий. Кроме того, комиссия предлагает уточнить критерий "безупречной деловой репутации" для ограничения свободы усмотрения органа, принимающего решения. Также комиссия просит определить четкие процедуры, определяющие, какая информация должна быть собрана, какими органами, о каких категориях лиц и как эта информация должна быть собрана, оценена и сохранена, уделяя должное внимание Европейской конвенции по правам человека. Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах">>Среди рекомендаций комиссии также включение полных процессуальных гарантий и эффективных средств правовой защиты. Кроме того, комиссия рекомендует убрать из проекта полный запрет для лиц, обозначенных как "олигархи", на финансирование политических партий, избирательных кампаний, митингов и демонстраций "с политическими требованиями" (возможно, заменив его более низким пределом пожертвований и/или мерами, обеспечивающими несоблюдение существующих ограничений). Также рекомендовано упразднить норму о подаче деклараций об имуществе и интересах лицами, обозначенными как "олигархи" (возможно, с заменой этого другими мерами для обеспечения большей прозрачности бенефициарного владения). Среди рекомендаций и пересмотр требования о декларировании государственными должностными лицами своих контактов и коммуникаций с лицами, обозначенными как "олигархи" и/или их представителями, в частности, путем исключения требований о раскрытии содержания этих коммуникаций. Комиссии также представляется необходимым уменьшить влияние исполнительной власти на процедуру назначения "олигархов" путем передачи полномочий по принятию решений другому органу, а не правительству.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, арчил талаквадзе, украина, мамука мдинарадзе, анна нацвлишвили, венецианская комиссия, грузинская мечта, еврокомиссия