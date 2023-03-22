https://sputnik-georgia.ru/20230322/chto-my-edim-iz-rossii-v-gruziyu-khoteli-vvezti-pochti-130-tonn-opasnogo-kartofelya-276026779.html

Что мы едим: из России в Грузию хотели ввезти почти 130 тонн опасного картофеля

Что мы едим: из России в Грузию хотели ввезти почти 130 тонн опасного картофеля

В результате проверки 129,1 тонны картофеля вернули стране-экспортеру 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T18:25+0400

2023-03-22T18:25+0400

2023-03-22T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар – Sputnik. Сотрудники санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Грузии не допустили ввоз в страну более 129 тонн картофеля из России, говорится в сообщении Службы доходов Грузии. По информации ведомства, после проверки груза на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" было установлено его несоответствие нормам безопасности продовольствия. В результате 129,1 тонны картофеля вернули стране-экспортеру. Кроме того, по данным Службы доходов, в рамках фитосанитарного погранично-карантинного контроля на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) был выявлен факт ввоза живых растений, импорт которых на территорию Грузии запрещен из всех стран. В соответствии с постановлением правительства Грузии, указанные растения были уничтожены. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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