https://sputnik-georgia.ru/20230322/deputat-gosdumy-rasskazal-o-perspektivakh-vzaimootnosheniy-mezhdu-rossiey-i-gruziey-276031035.html

Депутат Госдумы рассказал о перспективах взаимоотношений между Россией и Грузией

Депутат Госдумы рассказал о перспективах взаимоотношений между Россией и Грузией

В Москве состоялся второй экономический форум, посвященный взаимоотношениям России и Грузии 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) в интервью Sputnik Грузия рассказал о перспективах сотрудничества между Россией и Грузией. В среду в Москве прошел экономический форум "Россия и Грузия: перспективы развития экономических отношений между России и Грузией", где среди прочего обсудили отмену визового режима для граждан Грузии, восстановление прямых авиарейсов между странами.По словам депутата, несмотря на то, что происходит в мире, в Грузии к этому вопросу относятся положительно. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года. "Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией" – бизнесмен из Грузии>>Для того, чтобы повлиять на скорейшее решение этих вопросов, в Москве уже во второй раз провели экономический Форум с участием политиков, депутатов и представителей бизнес-кругов. Впервые мероприятие состоялось в декабре 2022 года. Организаторами Форума являются: Международная бизнес-корпорация, парламентский Комитет по делам СНГ и Фонд "Солидарность во имя мира". По словам депутата, в ходе Форума участники не затрагивают политические вопросы, которые очень щепетильны, а пытаются повлиять на скорейшее решение вопросов с полетами и визами. В ходе мероприятия, как заявил Калашников, прозвучали предложения учредить Российско-грузинский университет сначала в Москве, а потом в Тбилиси, создать юридический центр для помощи грузинам, проживающим в России, а также создать бизнес-центр, который будет помогать грузинам, переехавшим в Россию, вести свой бизнес. "Такого рода предложения прозвучали, и они будут прорабатываться", – сказал депутат. Торговые перспективы Россия является главным торговым партнером Грузии. По статистике товарооборот между странами в январе-феврале 2023 года вырос почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 467,1 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 38%. В течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, из них около 1,1 миллиона граждане России. В целом, в прошлом году число визитеров из РФ в Грузию выросло в пять раз по сравнению с 2021 годом. Наибольшую сумму за 2022 год потратили визитеры из России – 896,5 миллиона долларов, что составляет четверть всех доходов от туризма, полученных Грузией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, россия, грузия, политика, москва, леонид калашников, тбилиси