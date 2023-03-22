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"Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией" – бизнесмен из Грузии
"Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией" – бизнесмен из Грузии
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией, сказал владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе в беседе с РИА Новости... 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T17:43+0400
2023-03-22T17:43+0400
2023-03-22T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией, сказал владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе в беседе с РИА Новости, отметив, что его не пугает санкционное давление. В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".Бизнесмен считает, что России и Грузии "надо начинать улучшать отношения в сфере экономики". При этом, отвечая на вопрос, не боится ли он сотрудничать с Россией, учитывая санкционное давление, он сказал: "Знаете что, я извиняюсь, я если бы боялся, я не был бы здесь, я не политик, я бизнесом занимаюсь, ищу дешевый, хороший продукт для моей страны". При этом бизнесмен не ответил на вопрос о том, какие встречи у него запланированы в Москве, заявив: "Давайте обсудим потом". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, грузино-российские отношения, москва
грузия, экономика, новости, грузино-российские отношения, москва
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik.
Сейчас лучше начать развивать отношения с Россией, сказал владелец нефтяного бизнеса из Грузии Вано Бакрадзе в беседе с РИА Новости
, отметив, что его не пугает санкционное давление.
В среду в Москве проходит экономический форум "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией".
"Мы работаем давно с Азербайджаном, с Россией, Казахстаном, с Туркменистаном давно работаем, из Европы очень мало завозов. Я думаю, лучше сейчас начинать развивать (отношения).. еще с Россией", – подчеркнул он.
Бизнесмен считает, что России и Грузии "надо начинать улучшать отношения в сфере экономики".
При этом, отвечая на вопрос, не боится ли он сотрудничать с Россией, учитывая санкционное давление, он сказал: "Знаете что, я извиняюсь, я если бы боялся, я не был бы здесь, я не политик, я бизнесом занимаюсь, ищу дешевый, хороший продукт для моей страны".
При этом бизнесмен не ответил на вопрос о том, какие встречи у него запланированы в Москве, заявив: "Давайте обсудим потом".