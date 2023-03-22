https://sputnik-georgia.ru/20230322/detskaya-klinika-im-iashvili-v-tbilisi-otremontirovana-i-gotova-k-priemu-patsientov-276028790.html

Детская клиника им. Иашвили в Тбилиси отремонтирована и готова к приему пациентов

Детская клиника им. Иашвили в Тбилиси отремонтирована и готова к приему пациентов

В октябре 2022 года в больнице выявили погрешности в ходе проверки системы контроля за инфекциями, поэтому клиника временно приостановила прием пациентов в... 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T20:11+0400

2023-03-22T20:11+0400

2023-03-22T20:11+0400

грузия

новости

общество

детская центральная больница им. м. иашвили

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Детская центральная больница им. М. Иашвили в Тбилиси спустя пять месяцев отремонтирована и вновь готова принимать пациентов, сообщается на странице медучреждения в соцсети. В октябре 2022 года специалисты, проверяя систему контроля за инфекциями в больнице, обнаружили нарушения и приняли решение приостановить прием пациентов, а также незамедлительно начать ремонт. Было приостановлено предоставление медицинских сервисов, помимо амбулаторно-диагностического центра и онкогематологического направления."Больница Иашвили обновлена, мы готовы предложить нашим пациентам условия, соответствующие современным стандартам, и мультифункциональное медицинское обслуживание высокого качества", – заявила директор клиники Тамара Вахтангадзе. Почему закрылся стационар в детской клинике Иашвили в Тбилиси?>>До ремонта, который начался в октябре 2022 года, были полностью отремонтированы отделения абдоминальной медицины, травматологии, ортопедии, хирургии.Детская центральная больница им. М. Иашвили – это многопрофильное педиатрическое медицинское учреждение, где медицинская помощь доступна пациентам с любым диагнозом, госпитализированным в возрасте от 0 до 18 лет. Больница была открыта в 1965 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, детская центральная больница им. м. иашвили