https://sputnik-georgia.ru/20230322/pochemu-proshla-proverka-studgorodka-v-tbilisi--razyasnenie-tgu-275989994.html

Почему прошла проверка студгородка в Тбилиси – разъяснение ТГУ

Почему прошла проверка студгородка в Тбилиси – разъяснение ТГУ

В общежитии студгородка в пригороде Тбилиси, Багеби, офицеры правопорядка осуществили плановую опись жителей 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T10:46+0400

2023-03-22T10:46+0400

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грузия

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тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Тбилисском государственном университете опровергли информацию о том, что плановая проверка в общежитии студгородка была действием, направленным против студентов, и служила запугиванию молодежи, говорится в заявлении вуза. За последние дни в СМИ распространилась информация о том, что проверка несла совершенно другой характер и была направлена на запугивание студентов. В вузе пояснили, что 15 и 16 марта этого года в общежитии студгородка в пригороде Тбилиси, Багеби, офицеры правопорядка осуществили плановую опись жителей, которая проводится каждый год. В вузе отметили, что данным общежитием в основном пользуются студенты ТГУ и частично сотрудники университета. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили на данный момент имеет два общежития – близ озера Лиси и в столичном районе Багеби. "Совершенно неприемлемо" – президент Грузии раскритиковала заявление спикера парламента >>Студенческий городок близ озера Лиси рассчитан на 320 мест. Он принял первых студентов в 2017 году. Общежитие оборудовано в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов. Кампус в Багеби рассчитан на 3 тысячи студентов. Он открылся в 2018 году. Общежитие соответствует европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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