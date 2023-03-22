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Россия и Грузия на пороге отмены виз – депутат Госдумы

Россия и Грузия на пороге отмены виз – депутат Госдумы

Между Россией и Грузией нет прямого авиасообщения с июля 2019 года 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T17:22+0400

2023-03-22T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз, заявил депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по евразийской интеграции СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Об этом Калашников сказал на экономическом форуме "Россия и Грузия": перспективы развития экономических отношений между России и Грузией" в Москве.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Возобновление полетов между Грузией и РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат>>Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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