https://sputnik-georgia.ru/20230203/vosstanovlenie-pryamykh-poletov-gruzii-s-rf-bez-narusheniya-sanktsiy-maloveroyatno--deputat-274540954.html

Восстановление прямых полетов Грузии с РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат

Восстановление прямых полетов Грузии с РФ без нарушения санкций маловероятно – депутат

Грузия не вводила санкций против России, однако соблюдает международные санкции 03.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-03T17:03+0400

2023-02-03T17:03+0400

2023-02-03T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 3 фев— Sputnik. Замглавы комитета по внешним связям парламента Грузии Георгий Хелашвили считает маловероятным восстановление прямых рейсов между Грузией и Россией из-за международных санкций. Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с возможным возобновлением полетов между Грузией и Россией. В комментарии ведомства для грузинской службы "Голос Америки" отмечено, что компании, которые будут обслуживать российские авиакомпании в аэропортах Грузии, могут подвергнуться санкциям. При этом в ведомстве добавили, что "сейчас не время расширять взаимодействие с Россией". Он отметил, что отмена полетов была санкцией России в отношении Грузии."Наша позиция такова: если Россия сможет снять эту санкцию, мы не видим в этом ничего плохого и не будем выступать против, но сомневаемся, что восстановление полетов возможно без нарушения санкций", - сказал Хелашвили. По его словам, Грузия не собирается нарушать международные санкции. "Мы исходим только из интересов граждан Грузии, но никто не собирается нарушать санкционный режим", - сказал Хелашвили. Талаквадзе: Заявление Госдепа США – это ответ России>>Грузия не вводила санкций против России, однако соблюдает международные санкции. Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин заявил, что принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, и отметил, что "для танго нужны двое". Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, москва, сша, абхазия, григорий карасин, сергей лавров, совет федерации рф, саломе зурабишвили , грузино-российские отношения