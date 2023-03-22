https://sputnik-georgia.ru/20230322/transfertnaya-stoimost-kvaratskheliya-rekordno-vyrosla-275996618.html

Трансфертная стоимость Кварацхелия рекордно выросла

Трансфертная стоимость Кварацхелия рекордно выросла

Кварацхелия забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в текущем сезоне итальянской Серии А 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии и "Наполи" в 85 миллионов евро. Грузинский нападающий с прошлого года является рекордсменом среди грузинских футболистов, а сейчас, по версии портала, занял место в списке самых дорогих футболистов мира. Напомним, что цена Кварацхелия до перехода в "Наполи" составляла 15 млн евро, затем стала 35 млн, а в конце 2022 года в графике грузина было зафиксировано 60 млн, тогда как в обновленных данных марта цена составляет 85 млн. С 5 мая прошлого года по 21 марта 2023 года его оценка увеличилась на 70 миллионов. Кварацхелия стал самым просматриваемым футболистом на Transfermakt >>Хвича Кварацхелия забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в текущем сезоне итальянской Серии А и, по общей оценке, играет большую роль в приближении "Наполи" к чемпионству спустя 30 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, футбол, италия, клуб "наполи"