https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-uslugi-zhkkh-dostupny-v-domakh-yustitsii-275996234.html
В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах юстиции
В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах юстиции
В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T07:01+0400
2023-03-22T07:01+0400
2023-03-22T07:01+0400
грузия
новости
общество
дом юстиции
gnerc
экономика
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271099728_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_fd06121baa52aa8a0dd74f67205a66b6.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Потребителям электроэнергии, природного газа и воды в Грузии оплата коммунальных услуг доступны в 117 филиалах Дома юстиции, говорится в сообщении Комиссии по регулированию электроэнергии и водоснабжения (GNERC). В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте. По информации комиссии, потребители могут получить коммунальные услуги, а также подать заявление на имя коммунальной компании в любом из филиалов Дома юстиции лишь за одно посещение. Услуги Пенсионного агентства теперь доступны в Домах юстиции Грузии >>Так, в Доме юстиции жители Грузии могут зарегистрироваться в качестве абонентов коммунальных компаний, подписать договор о подаче, проверить задолженность по коммунальным услугам, устранить проблему с подачей, запросить прерывание/восстановление подачи и/или проверить начисления. Кроме того, потребители могут подать и другие виды заявок, кроме заявки на подключение нового абонента или увеличение мощности. После внедрения коммунальных услуг в Доме Юстиции ими воспользовались более 60 тысяч граждан по всей Грузии. Дома Юстиции в Грузии объединяют различные государственные сервисы и услуги, там можно получить различные документы, зарегистрировать компанию, оформить сделку, получить консультацию у госслужащего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/06/271099728_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_c9014a936f9df4f0b8cf7df65be3eeec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, дом юстиции, gnerc, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, общество, дом юстиции, gnerc, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах юстиции
В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Потребителям электроэнергии, природного газа и воды в Грузии оплата коммунальных услуг доступны в 117 филиалах Дома юстиции, говорится в сообщении Комиссии по регулированию электроэнергии и водоснабжения (GNERC).
В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте.
По информации комиссии, потребители могут получить коммунальные услуги, а также подать заявление на имя коммунальной компании в любом из филиалов Дома юстиции лишь за одно посещение.
Так, в Доме юстиции жители Грузии могут зарегистрироваться в качестве абонентов коммунальных компаний, подписать договор о подаче, проверить задолженность по коммунальным услугам, устранить проблему с подачей, запросить прерывание/восстановление подачи и/или проверить начисления.
Кроме того, потребители могут подать и другие виды заявок, кроме заявки на подключение нового абонента или увеличение мощности.
После внедрения коммунальных услуг в Доме Юстиции ими воспользовались более 60 тысяч граждан по всей Грузии.
Дома Юстиции в Грузии объединяют различные государственные сервисы и услуги, там можно получить различные документы, зарегистрировать компанию, оформить сделку, получить консультацию у госслужащего.