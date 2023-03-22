https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-uslugi-zhkkh-dostupny-v-domakh-yustitsii-275996234.html

В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах юстиции

В Грузии услуги ЖКХ доступны в Домах юстиции

В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T07:01+0400

2023-03-22T07:01+0400

2023-03-22T07:01+0400

грузия

новости

общество

дом юстиции

gnerc

экономика

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Потребителям электроэнергии, природного газа и воды в Грузии оплата коммунальных услуг доступны в 117 филиалах Дома юстиции, говорится в сообщении Комиссии по регулированию электроэнергии и водоснабжения (GNERC). В рамках совместного проекта GNERC и Дома Юстиции все заявки на коммунальные услуги можно подать в одном месте. По информации комиссии, потребители могут получить коммунальные услуги, а также подать заявление на имя коммунальной компании в любом из филиалов Дома юстиции лишь за одно посещение. Услуги Пенсионного агентства теперь доступны в Домах юстиции Грузии >>Так, в Доме юстиции жители Грузии могут зарегистрироваться в качестве абонентов коммунальных компаний, подписать договор о подаче, проверить задолженность по коммунальным услугам, устранить проблему с подачей, запросить прерывание/восстановление подачи и/или проверить начисления. Кроме того, потребители могут подать и другие виды заявок, кроме заявки на подключение нового абонента или увеличение мощности. После внедрения коммунальных услуг в Доме Юстиции ими воспользовались более 60 тысяч граждан по всей Грузии. Дома Юстиции в Грузии объединяют различные государственные сервисы и услуги, там можно получить различные документы, зарегистрировать компанию, оформить сделку, получить консультацию у госслужащего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, дом юстиции, gnerc, экономика, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии