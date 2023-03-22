https://sputnik-georgia.ru/20230322/v-gruzii-vvodyat-shtrafy-za-vandalizm-276031349.html
В Грузии вводят штрафы за вандализм
В Грузии вводят штрафы за вандализм
Умышленное повреждение инвентаря в общественных местах будет караться штрафом в размере 300 лари 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T21:42+0400
2023-03-22T21:42+0400
2023-03-22T21:42+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в первом чтении утвердили поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафа за вандализм в парках и в подземных переходах. Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или в подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов). Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом>>Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, парламент грузии
грузия, новости, парламент грузии
В Грузии вводят штрафы за вандализм
Умышленное повреждение инвентаря в общественных местах будет караться штрафом в размере 300 лари
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в первом чтении утвердили поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафа за вандализм в парках и в подземных переходах.
Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или в подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).
Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта.
Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней.
На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.