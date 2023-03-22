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Жуткое убийство на окраине Тбилиси – появились первые версии

Жуткое убийство на окраине Тбилиси – появились первые версии

По предварительной информации, 64-летнему мужчине нанесли более 10 ранений, затем затащили в лифт и пытались поджечь тело 22.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Эксперты должны дать заключение по поводу обстоятельств смерти 64-летнего мужчины, обнаруженного в лифте многоэтажного корпуса в спальном районе Тбилиси, Мухиани, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Пожилой мужчина был обнаружен в лифте жилого дома утром 22 марта. По предварительной информации, мужчине нанесли более 10 ранений, а после затащили в лифт и пытались поджечь тело. Требовал алкоголь, угрожая ножом – нападение на магазин совершено на западе Грузии>>По данным прокурора Левана Жоржоладзе, полиция ищет орудия убийства и другие улики. На месте работают криминалисты и кинологи, которые проверяют всех соседей мужчин. Между тем, по одной из версий, причиной смерти мужчины могла стать торговля наркотиками, а убийца – местный житель. МВД Грузии расследует факт как "Умышленное убийство", других комментариев ведомство для СМИ не делает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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