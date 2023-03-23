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Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз

Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз

Первый сын Беры Иванишвили, Берука, родился в 2019 году 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T11:05+0400

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2023-03-23T11:05+0400

грузия

новости

бидзина иванишвили

бера иванишвили

светская хроника

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинский певец и продюсер Бера Иванишвили и модель Нанука Гудавадзе стали родителями во второй раз. Бера – сын миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, поэтому внимание к его персоне всегда повышенное.Пара опубликовала в соцсети фотографии новорожденного, которого назвали Даду. На фотографиях ребенок лежит на коленях у старшего брата Беруки. В подписи к фотографиям говорится, что ребенок родился 20 марта. Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО>>Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори.Официально Бера узаконил отношения со своей избранницей в марте 2019 года. В этом же году у пары появился первенец – Берука Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, бера иванишвили, светская хроника