https://sputnik-georgia.ru/20230323/bidzina-ivanishvili-stal-dedushkoy-vo-vtoroy-raz-276037748.html
Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз
Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз
Первый сын Беры Иванишвили, Берука, родился в 2019 году 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T11:05+0400
2023-03-23T11:05+0400
2023-03-23T11:05+0400
грузия
новости
бидзина иванишвили
бера иванишвили
светская хроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/13/266767742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97cc90853b6e2a100fde1d7e718e2122.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинский певец и продюсер Бера Иванишвили и модель Нанука Гудавадзе стали родителями во второй раз. Бера – сын миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, поэтому внимание к его персоне всегда повышенное.Пара опубликовала в соцсети фотографии новорожденного, которого назвали Даду. На фотографиях ребенок лежит на коленях у старшего брата Беруки. В подписи к фотографиям говорится, что ребенок родился 20 марта. Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО>>Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори.Официально Бера узаконил отношения со своей избранницей в марте 2019 года. В этом же году у пары появился первенец – Берука Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/13/266767742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b4fa8d69546cddea89092157f224fce0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, бидзина иванишвили, бера иванишвили, светская хроника
грузия, новости, бидзина иванишвили, бера иванишвили, светская хроника
Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз
Первый сын Беры Иванишвили, Берука, родился в 2019 году
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинский певец и продюсер Бера Иванишвили и модель Нанука Гудавадзе стали родителями во второй раз.
Бера – сын миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, поэтому внимание к его персоне всегда повышенное.
Пара опубликовала в соцсети фотографии новорожденного, которого назвали Даду. На фотографиях ребенок лежит на коленях у старшего брата Беруки. В подписи к фотографиям говорится, что ребенок родился 20 марта.
Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори.
Официально Бера узаконил отношения со своей избранницей в марте 2019 года. В этом же году у пары появился первенец – Берука Иванишвили.