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https://sputnik-georgia.ru/20230323/bidzina-ivanishvili-stal-dedushkoy-vo-vtoroy-raz-276037748.html
Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз
Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз
Первый сын Беры Иванишвили, Берука, родился в 2019 году 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T11:05+0400
2023-03-23T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинский певец и продюсер Бера Иванишвили и модель Нанука Гудавадзе стали родителями во второй раз. Бера – сын миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, поэтому внимание к его персоне всегда повышенное.Пара опубликовала в соцсети фотографии новорожденного, которого назвали Даду. На фотографиях ребенок лежит на коленях у старшего брата Беруки. В подписи к фотографиям говорится, что ребенок родился 20 марта. Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО&gt;&gt;Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори.Официально Бера узаконил отношения со своей избранницей в марте 2019 года. В этом же году у пары появился первенец – Берука Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, бидзина иванишвили, бера иванишвили, светская хроника
грузия, новости, бидзина иванишвили, бера иванишвили, светская хроника

Бидзина Иванишвили стал дедушкой во второй раз

11:05 23.03.2023
© photo: Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Sputnik
/
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Первый сын Беры Иванишвили, Берука, родился в 2019 году
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинский певец и продюсер Бера Иванишвили и модель Нанука Гудавадзе стали родителями во второй раз.
Бера – сын миллиардера, экс-премьера Грузии и основателя правящей партии в Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, поэтому внимание к его персоне всегда повышенное.
Пара опубликовала в соцсети фотографии новорожденного, которого назвали Даду. На фотографиях ребенок лежит на коленях у старшего брата Беруки. В подписи к фотографиям говорится, что ребенок родился 20 марта.
Сын Беры Иванишвили запел – ВИДЕО>>
Бера женился на модели Нануке Гудавадзе в ноябре 2018 года. Молодые обвенчались в Кафедральном соборе Светицховели в городе Мцхета, после чего отметили этот знаменательный день в одном из фешенебельных комплексов для отдыха близ Коджори.
Официально Бера узаконил отношения со своей избранницей в марте 2019 года. В этом же году у пары появился первенец – Берука Иванишвили.
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