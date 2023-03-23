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https://sputnik-georgia.ru/20230323/chast-zhiteley-tbilisi-na-sutki-ostanetsya-bez-vodosnabzheniya-276055459.html
Часть жителей Тбилиси на сутки останется без водоснабжения
Часть жителей Тбилиси на сутки останется без водоснабжения
Восстановительные работы начнутся 24 марта в 12:00 и продлятся до 12:00 25 марта 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T19:39+0400
2023-03-23T19:39+0400
грузия
новости
общество
georgian water and power
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщает, что часть жителей Тбилиси останется без воды на 24 часа. Компания проведет неотложные работы магистральной трубы водоснабжения у села Цицамури, которая снабжает часть жителей района Ваке-Сабуртало водой. Восстановительные работы начнутся 24 марта в 12:00 и продлятся до 12:00 25 марта. В связи с запланированными работами на водопроводе воду не будут получать часть жителей проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, улиц Будапешта, Львова, Ониашвили, Асатиани, Кавтарадзе и Нуцубидзе, также I, II, и IV микрорайонов Нуцубидзе. В Ваке-Сабурталинском районе без воды останутся и жители улиц Чахава, Бараташвили, Гамрекели, Гуриели, Делиси, Газапхули, Тавхелидзе, Миндели, Политковской, Дзоци и прилегающих улиц. В селе Дигоми без воды останутся жители улиц Чохели, Шарашидзе, Андроникашвили, Шермадини, Хатаети, Зутнери, Хандзтели, Чиаурели, Гогебашвили, Закариадзе, Геловани и других улиц. В Глданском районе Загэсе без воды останутся жители Цинамдзгвришвили, Чичинадзе, Кецховели, Макашвили, Авчала, Зинкари и прилегающих улиц. В городе Мцхета воду отключат поселению Церовани, селу Натахтари и Цицамури.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, georgian water and power
грузия, новости, общество, georgian water and power

Часть жителей Тбилиси на сутки останется без водоснабжения

19:39 23.03.2023
© photo: Sputnik / Murad Orujov / Человек открывает кран
Человек открывает кран - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Murad Orujov /
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Восстановительные работы начнутся 24 марта в 12:00 и продлятся до 12:00 25 марта
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power сообщает, что часть жителей Тбилиси останется без воды на 24 часа.
Компания проведет неотложные работы магистральной трубы водоснабжения у села Цицамури, которая снабжает часть жителей района Ваке-Сабуртало водой.
Восстановительные работы начнутся 24 марта в 12:00 и продлятся до 12:00 25 марта.
В связи с запланированными работами на водопроводе воду не будут получать часть жителей проспектов Важа-Пшавела и Казбеги, улиц Будапешта, Львова, Ониашвили, Асатиани, Кавтарадзе и Нуцубидзе, также I, II, и IV микрорайонов Нуцубидзе.
В Ваке-Сабурталинском районе без воды останутся и жители улиц Чахава, Бараташвили, Гамрекели, Гуриели, Делиси, Газапхули, Тавхелидзе, Миндели, Политковской, Дзоци и прилегающих улиц.
В селе Дигоми без воды останутся жители улиц Чохели, Шарашидзе, Андроникашвили, Шермадини, Хатаети, Зутнери, Хандзтели, Чиаурели, Гогебашвили, Закариадзе, Геловани и других улиц.
В Глданском районе Загэсе без воды останутся жители Цинамдзгвришвили, Чичинадзе, Кецховели, Макашвили, Авчала, Зинкари и прилегающих улиц.
В городе Мцхета воду отключат поселению Церовани, селу Натахтари и Цицамури.
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