https://sputnik-georgia.ru/20230323/glava-mid-gruziya-dolzhna-ubedit-skepticheski-nastroennykh-partnerov-v-svoem-stremlenii-v-ec-276056474.html

Глава МИД: Грузия должна убедить скептически настроенных партнеров в своем стремлении в ЕC

Глава МИД: Грузия должна убедить скептически настроенных партнеров в своем стремлении в ЕC

Осенью 2023 года Еврокомиссия должна принять решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Власти Грузии должны работать с партнерами страны, несмотря на критический взгляд и отношение, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. Перед визитом в Грузию министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что видит попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. Мы видим давление, с которым сталкивается страна изнутри и извне, отметила глава МИД Германии. Бывают моменты, что у всех тех партнеров и друзей, которые искренне поддерживают нашу страну, возникают вопросы, на которые у них нет ответов, отметил глава МИД."Вот почему мы здесь: чтобы работать с ними, делиться нашим видением и максимально сближать их, чтобы мы все могли достичь важную цель – европейскую и евроатлантическую интеграцию нашей страны", – заявил Дарчиашвили."Оторвана от реальности" – лидер "Грузинской мечты" о заявлении главы МИД Германии>>Ранее Бербок заявила, что в рамках визита в Грузию она планирует поговорить с представителями властей страны о том, какие шаги они предпринимают для получения статуса кандидата в члены ЕС. При этом Бербок отметила, что в ходе визита в Грузию она хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии. Глава МИД Германии посетит Грузию 23-24 марта. В рамках визита Бербок встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с премьером Ираклием Гарибашвили, а также со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили. Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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