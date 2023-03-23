https://sputnik-georgia.ru/20230323/otorvana-ot-realnosti---lider-gruzinskoy-mechty-o-zayavlenie-glavy-mid-germanii-276046846.html

"Оторвана от реальности" – лидер "Грузинской мечты" о заявлении главы МИД Германии

"Оторвана от реальности" – лидер "Грузинской мечты" о заявлении главы МИД Германии

Глава МИД Германии посетит Грузию 23-24 марта 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T15:18+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своей позиции по Грузии оторвана от реальности, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Перед визитом в Грузию Бербок заявила, что видит попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. Мы видим давление, с которым сталкивается страна изнутри и извне, отметила глава МИД Германии. Грузия делает все необходимое для выполнения 12-пунктового плана для получения статуса страны-кандидата в ЕС, отметил политик. Глава МИД Германии посетит Грузию 23-24 марта. В рамках визита Бербок встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, с премьером Ираклием Гарибашвили, а также со своим грузинским коллегой Илией Дарчиашвили. Как отметила Бербок, в рамках визита в Грузию она планирует поговорить с представителями властей Грузии о том, какие шаги они предпринимают для получения статуса кандидата в члены ЕС. При этом Бербок отметила, что в ходе визита в Грузию она хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии. Европейские друзья Саакашвили должны извиниться перед народом Грузии – Папуашвили>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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