https://sputnik-georgia.ru/20230323/kak-gruziya-vypolnyaet-12-usloviy-es-glava-mid-rasskazal-borrelyu-vse-detali-276039369.html

Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали

Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали

В ближайшие месяцы у Грузии будет возможность сказать, что все 12 пунктов выполнены, уверен дипломат 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Шаги, предпринятые Грузией на пути получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе, обсудил министр иностранных дел страны Илия Дарчиашвили с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы МИД Грузии в Брюссель. В ходе визита Дарчиашвили провел ряд встреч на высоком уровне, в том числе с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, а также с главой комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккалистером. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что в будущем речь будет идти лишь о позитивным процессах. "Мы уверены, что в ближайшие месяцы у Грузии уже будет возможность сказать, что 12 пунктов выполнены... Настроение позитивное, и это настроение подкреплено последним аналитическим заключением, которое мы получили от Еврокомиссии. Положительный эффект этого заключения чувствуется на всех встречах со всеми официальными лицами ЕС", – заявил он. Премьер Грузии обвинил европарламентариев в двойных стандартах>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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