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Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали
Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали
В ближайшие месяцы у Грузии будет возможность сказать, что все 12 пунктов выполнены, уверен дипломат 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T11:41+0400
2023-03-23T11:41+0400
2023-03-23T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Шаги, предпринятые Грузией на пути получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе, обсудил министр иностранных дел страны Илия Дарчиашвили с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы МИД Грузии в Брюссель. В ходе визита Дарчиашвили провел ряд встреч на высоком уровне, в том числе с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, а также с главой комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккалистером. Глава внешнеполитического ведомства уверен, что в будущем речь будет идти лишь о позитивным процессах. "Мы уверены, что в ближайшие месяцы у Грузии уже будет возможность сказать, что 12 пунктов выполнены... Настроение позитивное, и это настроение подкреплено последним аналитическим заключением, которое мы получили от Еврокомиссии. Положительный эффект этого заключения чувствуется на всех встречах со всеми официальными лицами ЕС", – заявил он. Премьер Грузии обвинил европарламентариев в двойных стандартах>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, илья дарчиашвили, еврокомиссия, европарламент
Как Грузия выполняет 12 условий ЕС? Глава МИД рассказал Боррелю все детали
11:41 23.03.2023 (обновлено: 12:04 23.03.2023)
В ближайшие месяцы у Грузии будет возможность сказать, что все 12 пунктов выполнены, уверен дипломат
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Шаги, предпринятые Грузией на пути получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе, обсудил министр иностранных дел страны Илия Дарчиашвили с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем.
Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы МИД Грузии в Брюссель. В ходе визита Дарчиашвили провел ряд встреч на высоком уровне, в том числе с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливером Вархеем, а также с главой комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом Маккалистером.
"На встрече с господином Боррелем мы поговорили о вопросах европейской интеграции Грузии, которые сегодня являются предметом рассмотрения, – это 12 пунктов. У меня была возможность рассказать Боррелю о конкретных шагах, которые были предприняты нашей страной", – заявил Дарчиашвили журналистам.
Глава внешнеполитического ведомства уверен, что в будущем речь будет идти лишь о позитивным процессах.
"Мы уверены, что в ближайшие месяцы у Грузии уже будет возможность сказать, что 12 пунктов выполнены... Настроение позитивное, и это настроение подкреплено последним аналитическим заключением, которое мы получили от Еврокомиссии. Положительный эффект этого заключения чувствуется на всех встречах со всеми официальными лицами ЕС", – заявил он.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.