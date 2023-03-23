https://sputnik-georgia.ru/20230323/kak-idet-obustroystvo-novoy-territorii-parka-mziuri--mer-oznakomilsya-s-rabotami-276054045.html

Как идет обустройство новой территории парка "Мзиури" – мэр ознакомился с работами

Как идет обустройство новой территории парка "Мзиури" – мэр ознакомился с работами

Весной-летом 2023 года благоустроенная территория парка "Мзиури" в центре Тбилиси станет еще больше 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T17:55+0400

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2023-03-23T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своими заместителями ознакомился с ходом работ по обустройству новой рекреационной зоны в столичном парке "Мзиури". Парк "Мзиури", одно из любимых мест для жителей и гостей Тбилиси, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить восстановительные работы, так как часть территории, площадью около 2 гектаров, находилась в частной собственности. В конце 2022 года земельный участок вернули городским властямНа огромном лугу, который был поврежден, идут восстановительные работы: полностью будет заменена дренажная система и зеленый покров, появятся деревья и растения. Кроме того, полностью будет обновлены спортивные площадки, установлена система освещения. В парке появятся места для пикника и прогулки собак, пешеходные тропинки, детские площадки, павильон для отдыха. С работами в парке "Мзиури" вместе с Каладзе ознакомились его заместители Ираклий Бенделиани и Андриа Басилая, а также глава районной администрации Ваке Давид Квиникадзе.Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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