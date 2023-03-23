https://sputnik-georgia.ru/20230323/kanatnaya-doroga-rike-narikala-s-24-marta-vozobnovit-rabotu-276058496.html
Канатная дорога Рике-Нарикала с 24 марта возобновит работу
Канатная дорога Рике-Нарикала с 24 марта возобновит работу
Работа канатной дороги была приостановлена 20 марта из-за технических работ, предусмотренных регламентом 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T21:53+0400
2023-03-23T21:53+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. С 24 марта канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, возобновит работу, говорится в заявлении столичной мэрии. По информации мэрии Тбилиси, работа канатной дороги была приостановлена 20 марта из-за технических работ, предусмотренных регламентом. Канатная дорога будет работать в привычном режиме с 10:00 до 22:00. В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, канатная дорога
Канатная дорога Рике-Нарикала с 24 марта возобновит работу
Работа канатной дороги была приостановлена 20 марта из-за технических работ, предусмотренных регламентом
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. С 24 марта канатная дорога, соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала в исторической части Тбилиси, возобновит работу, говорится в заявлении столичной мэрии.
По информации мэрии Тбилиси, работа канатной дороги была приостановлена 20 марта из-за технических работ, предусмотренных регламентом.
Канатная дорога будет работать в привычном режиме с 10:00 до 22:00.
Канатная дорога Рике-Нарикала функционирует с 2012 года и в среднем обслуживает 2,5 тысячи пассажиров в день.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.