https://sputnik-georgia.ru/20230323/katolikos-patriarkh-gruzii-prinyal-u-sebya-khvichu-kvaratskheliya-276055203.html

Католикос-Патриарх Грузии принял у себя Хвичу Кварацхелия

Католикос-Патриарх Грузии принял у себя Хвичу Кварацхелия

Футболист посетил Патриархию Грузии вместе с членами семьи и невестой 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T19:17+0400

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2023-03-23T19:17+0400

хвича кварацхелия

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новости

общество

илия второй

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял у себя и благословил полузащитника сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщили в пресс-службе патриархии. На встрече присутствовали митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), священнослужители, члены семьи футболиста и его невеста Ница Тавадзе. Патриарх благословил Хвичу Кварацхелия и других гостей, пожелав футболисту дальнейших успехов и счастья. Футболист прибыл в Грузию из Италии в преддверии матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией, который состоится 28 марта в черноморском городе Батуми.Трансферная стоимость Кварацхелия рекордно выросла>>Тем временем СМИ писали о том, что Кварацхелия и его избранница готовятся к свадьбе. Прозорливые пользователи заметили кольцо на безымянном пальце футболиста, предположив, что пара уже помолвлена. Позже отец футболиста подтвердил журналистам информацию о помолвке. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти. Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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