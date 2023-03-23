https://sputnik-georgia.ru/20230323/katolikos-patriarkh-gruzii-prinyal-u-sebya-khvichu-kvaratskheliya-276055203.html
Католикос-Патриарх Грузии принял у себя Хвичу Кварацхелия
Католикос-Патриарх Грузии принял у себя Хвичу Кварацхелия
Футболист посетил Патриархию Грузии вместе с членами семьи и невестой 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T19:17+0400
2023-03-23T19:17+0400
2023-03-23T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял у себя и благословил полузащитника сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщили в пресс-службе патриархии. На встрече присутствовали митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), священнослужители, члены семьи футболиста и его невеста Ница Тавадзе. Патриарх благословил Хвичу Кварацхелия и других гостей, пожелав футболисту дальнейших успехов и счастья. Футболист прибыл в Грузию из Италии в преддверии матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией, который состоится 28 марта в черноморском городе Батуми.Трансферная стоимость Кварацхелия рекордно выросла>>Тем временем СМИ писали о том, что Кварацхелия и его избранница готовятся к свадьбе. Прозорливые пользователи заметили кольцо на безымянном пальце футболиста, предположив, что пара уже помолвлена. Позже отец футболиста подтвердил журналистам информацию о помолвке. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти. Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, грузия, новости, общество, илия второй
хвича кварацхелия, грузия, новости, общество, илия второй
Католикос-Патриарх Грузии принял у себя Хвичу Кварацхелия
Футболист посетил Патриархию Грузии вместе с членами семьи и невестой
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй принял у себя и благословил полузащитника сборной Грузии и итальянского клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия, сообщили в пресс-службе патриархии.
На встрече присутствовали митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе), священнослужители, члены семьи футболиста и его невеста Ница Тавадзе.
Патриарх благословил Хвичу Кварацхелия и других гостей, пожелав футболисту дальнейших успехов и счастья.
Футболист прибыл в Грузию из Италии в преддверии матча первого тура отборочного этапа чемпионата Европы с Норвегией, который состоится 28 марта в черноморском городе Батуми.
Тем временем СМИ писали о том, что Кварацхелия и его избранница готовятся к свадьбе. Прозорливые пользователи заметили кольцо на безымянном пальце футболиста, предположив, что пара уже помолвлена. Позже отец футболиста подтвердил журналистам информацию о помолвке.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.
Также накануне стало известно, что условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt теперь оценивает Кварацхелия в 85 миллионов евро.