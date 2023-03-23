https://sputnik-georgia.ru/20230323/nezakonnoe-peresechenie-gosgranitsy-gruzii-zaderzhany-chetvero-inostrantsev-276041161.html

Незаконное пересечение госграницы Грузии: задержаны четверо иностранцев

Незаконное пересечение госграницы Грузии: задержаны четверо иностранцев

Задержанным иностранным гражданам грозит от четырех до пяти лет лишения свободы 23.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинские пограничники задержали двоих граждан Турции и двоих граждан Туниса за незаконное групповое пересечение государственной границы, а также за попытку пересечения, сообщается на сайте погранполиции МВД Грузии.Иностранцы были задержаны в разное время сотрудниками Батумского отделения в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на пограничном секторе "Сарпи" (грузино-турецкая граница).Следствие установило, что граждане Турции в обход пограничного пункта пытались незаконно пересечь государственную границу Грузии в направлении Турции.Что касается граждан Туниса, по информации ведомства, они совершил групповое незаконное пересечение грузино-турецкой границы в обход погранпункта.Задержанным грозит от четырех до пяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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