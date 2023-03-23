https://sputnik-georgia.ru/20230323/evropeyskie-druzya-saakashvili-dolzhny-izvinitsya-pered-narodom-gruzii--papuashvili-276041506.html

Европейские друзья Саакашвили должны извиниться перед народом Грузии – Папуашвили

Европейские друзья Саакашвили должны извиниться перед народом Грузии – Папуашвили

Спикер парламента раскритиковал зарубежных политиков за поддержку экс-президента Грузии 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T13:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Некоторые европейские друзья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, приютившие в свое время его, будучи осужденным за уголовные преступления, должны извиниться перед грузинским народом, а не выступать с призывами и принимать резолюции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Европарламент в середине февраля принял резолюцию, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей Грузии на это. Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. В свою очередь, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал резолюцию позорной. По его словам, эти люди подталкивают Саакашвили к членовредительству. Меньше всего эти люди являются друзьями Саакашвили, в отличие от врачей и грузинских властей, которые пытаются сделать все для того, чтобы он перестал наносить себе вред и был здоров."Те друзья, которые подталкивают его к этому, это те же друзья, которые прикрывали его как преступника в ЕС. Грузия была принесена в жертву грузинскими и зарубежными друзьями Михаила Саакашвили для устройства беспорядков, спланированных Михаилом Саакашвили путем проникновения (в Грузию – ред.)", – отметил Папуашвили. Премьер Грузии назвал позорной резолюцию Европарламента>>Если бы не Служба госбезопасности, которая вовремя задержала Саакашвили после того, как он незаконно пересек границу Грузии, сегодня в стране были бы беспорядки, а на улицах стояли бы танки, считает спикер. "Грузию спасло наше служение безопасности", – отметил Папуашвили. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, европарламент, шалва папуашвили