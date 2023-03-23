https://sputnik-georgia.ru/20230323/privetstvuem-eto-reshenie---kaladze-ob-otmene-viz-i-vosstanovlenii-aviasoobscheniya-s-rf-276045192.html

"Приветствуем это решение" - Каладзе об отмене виз и восстановлении авиасообщения с РФ

"Приветствуем это решение" - Каладзе об отмене виз и восстановлении авиасообщения с РФ

Накануне депутат Госдумы заявил, что Россия и Грузия на пороге возобновления прямого авиасообщения 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T14:39+0400

2023-03-23T14:39+0400

2023-03-23T14:39+0400

политика

грузия

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каха каладзе

леонид калашников

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузия поприветствует решение властей России о возобновлении прямого авиасообщения и отмены виз для грузинских граждан, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам. О том, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз, накануне заявил депутат Государственной думы РФ, председатель комитета по евразийской интеграции СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Власти России сами должны сейчас принять решение, отметил политик. Депутат Госдумы рассказал о перспективах взаимоотношений между Россией и Грузией>>Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году, а в 2019 году отменила прямое авиасообщение с Грузией. Последнее решение было принято в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Гражданам России визы для поездок в Грузию не нужны. Грузия отменила визовый режим в одностороннем порядке в начале 2012 года.В среду, 22 марта, в Москве прошел экономический форум "Россия и Грузия: перспективы развития экономических отношений между России и Грузией", где среди прочего обсудили отмену визового режима для граждан Грузии, восстановление прямых авиарейсов между странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, леонид калашников, грузино-российские отношения