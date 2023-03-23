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Цены вернулись к начальному уровню: компания пояснила рост цен на онкопрепараты

Цены вернулись к начальному уровню: компания пояснила рост цен на онкопрепараты

Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T23:26+0400

2023-03-23T23:26+0400

2023-03-23T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Цены на онкологические препараты вернулись к исходному значению после снижения из-за сроков годности, говорится в заявлении фармацевтической компании PSP. Минздрав обвинил ряд фармацевтических компаний в искусственном повышении цены на медикаменты для лечения онкологических заболеваний. При этом компания отмечает, что минимальные сборы за операционные расходы на онкологические препараты установлены в размере от 2 до 25 процентов, а закупочные цены прекрасно известны Минздраву. Компания отмечает, что на портале Минздрава обновлены цены на онкологические препараты, из них снижены цены более чем на 40 препаратов, в том числе импортируемых из Турции, а семь препаратов возвращены к цене последнего квартала 2022 года. Подобные факты были зафиксированы в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим. Референтные цены Государство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты. Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав >>Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов. В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией. В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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