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Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав

Цены на лекарства для онкобольных в Грузии увеличили безосновательно – Минздрав

В Минздраве неоднократно заявляли, что искусственное повышение цен на лекарства недопустимо и ведомство будет жестко реагировать на каждое нарушение 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T16:33+0400

2023-03-23T16:33+0400

2023-03-23T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Некоторые фармацевтические компании вновь искусственно повысили цены на медикаменты, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии.На этот раз речь идет о дорогостоящих онкологических препаратах, которые финансируются государством в рамках программы Всеобщего здравоохранения."В последнее время цены значительно повышены, несмотря на то, что за этим нет никакой содержательной причины. Вместе с Минздравом данные факты изучает Агентство конкуренции, чтобы реагирование было строжайшим", – заявил замминистра здравоохранения Илия Гудушаури.Аптеки в Грузии начали штрафовать за завышенные цены на медикаменты>>Согласно данным Национального агентства здравоохранения, у компаний-реализаторов на одни и те же лекарства указаны одинаковые цены. Это может быть связано с недобросовестным сговором фармкомпаний, которые тем самым наносят вред гражданам и государству, которое финансирует лечение онкобольных, отметил замминистра.В рамках программы Всеобщего здравоохранения на химиотерапию и лучевую терапию на одного пациента ежегодно выделяется 25 тысяч лари (более 9,5 тысячи долларов). А в результате искусственного подорожания цен на лекарства у онкобольных ограничен доступ к необходимым медикаментам, сообщил Гудушаури."Очень жаль, что со стороны отдельных фармкомпаний все еще продолжается искусственный рост цен на медикаменты. Минздрав Грузии неоднократно заявлял, что неприемлемо искусственно повышать цены на лекарства и на каждое нарушение у ведомства будет строгое реагирование", – отметил Гудушаури. Подобные факты были зафиксированы в феврале. Тогда в Минздраве назвали факт искусственного повышения цен на лекарства для лечения хронических заболеваний в аптеках страны "заговором холдингов" и обещали, что реагирование государства будет строгим. Референтные ценыГосударство с 2023 года начало устанавливать референтные цены на ряд медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты.Вопрос цен на медикаменты является одним из самых актуальных в Грузии. Для снижения цен власти упростили завоз медикаментов из Турции, а после, с 15 февраля, задействовали механизм референтных цен на медикаменты для лечения онкологических и хронических заболеваний.В Грузии расширился список лекарств с референтными ценами>>В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.Министерство здравоохранения Грузии запустило в пилотном режиме электронную систему мониторинга оборота медикаментов.В этой системе скапливается информация об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах на лекарства в стране, которую Минздраву предоставляют компании, торгующие фармацевтической продукцией.До 15 марта нарушители нового правила получат предупреждение, а после их будут штрафовать в размере 5 тысяч лари (около 1,8 тысячи долларов).В общей сложности "потолок цен" уже распространяется на более чем 1,1 тысячи лекарств, предназначенных для лечения онкологических и хронических заболеваний. Постепенно этот список пополняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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