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В Тбилиси уличили фальшивомонетчика
В Тбилиси уличили фальшивомонетчика
Всего известно о 50 фактах сбыта фальшивых купюр номиналом 20 лари 23.03.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.Сотрудники Следственной службы Грузии задержали одного человека по обвинению в сбыте фальшивых купюр национальной валюты – лари, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, обвиняемый сбывал в Тбилиси фальшивые купюры номиналом 20 лари в различных местах. Всего следствию известно о 50 фактах сбыта "фальшивок" на сумму 3 700 лари. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси

В Тбилиси уличили фальшивомонетчика

18:15 23.03.2023
© photo: Sputnik / StringerКупюры грузинской валюты - лари различного номинала
Купюры грузинской валюты - лари различного номинала - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего известно о 50 фактах сбыта фальшивых купюр номиналом 20 лари
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.Сотрудники Следственной службы Грузии задержали одного человека по обвинению в сбыте фальшивых купюр национальной валюты – лари, говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, обвиняемый сбывал в Тбилиси фальшивые купюры номиналом 20 лари в различных местах. Всего следствию известно о 50 фактах сбыта "фальшивок" на сумму 3 700 лари.
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.
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