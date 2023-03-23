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В Тбилиси уличили фальшивомонетчика
В Тбилиси уличили фальшивомонетчика
Всего известно о 50 фактах сбыта фальшивых купюр номиналом 20 лари 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T18:15+0400
2023-03-23T18:15+0400
2023-03-23T18:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.Сотрудники Следственной службы Грузии задержали одного человека по обвинению в сбыте фальшивых купюр национальной валюты – лари, говорится в сообщении ведомства. По данным ведомства, обвиняемый сбывал в Тбилиси фальшивые купюры номиналом 20 лари в различных местах. Всего следствию известно о 50 фактах сбыта "фальшивок" на сумму 3 700 лари. В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси уличили фальшивомонетчика
Всего известно о 50 фактах сбыта фальшивых купюр номиналом 20 лари
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik.Сотрудники Следственной службы Грузии задержали одного человека по обвинению в сбыте фальшивых купюр национальной валюты – лари, говорится в сообщении ведомства.
По данным
ведомства, обвиняемый сбывал в Тбилиси фальшивые купюры номиналом 20 лари в различных местах. Всего следствию известно о 50 фактах сбыта "фальшивок" на сумму 3 700 лари.
В случае подтверждения вины задержанному грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.