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Жители Тбилиси смогут сообщать о повреждении инфраструктуры с помощью приложения
Жители Тбилиси смогут сообщать о повреждении инфраструктуры с помощью приложения
По словам Каладзе, с помощью нового приложения мэрия легко сможет идентифицировать проблему 23.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-23T07:31+0400
2023-03-23T07:31+0400
2023-03-23T07:31+0400
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над приложением, с помощью которого жители столицы смогут сообщать о поврежденной в городе инфраструктуре, сообщил мэр Каха Каладзе. Приложение "Фикс Тбилиси" будет запущено с 1 мая. Загруженная посредством приложения информация, включая фотографии и адрес, автоматически будет передаваться соответствующей городской службе, которая будет реагировать на подобные сообщения и информировать их авторов о том, на каком этапе решение проблемы.На первом этапе в приложении можно будет сообщить о повреждении дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, уличного освещения и инфраструктуры парка. Каладзе отметил, что задействовать данное приложение довольно сложно, поскольку инфраструктура в городе повреждается довольно часто."Несмотря на это, мы приняли решение создать это приложение и вместе с вами, вместе с гражданами заботиться о решении каждой проблемы. Мы сделаем все, чтобы быть оперативными и при этом увеличить перечень вопросов, которые граждане смогут зафиксировать с помощью этого приложения", – отметил Каладзе. Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом>>В апреле мэрия предоставит обществу информацию о правилах пользования данным приложением. На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии, снимают фото, размещают в соцсети и отмечают официальную страницу мэрии Тбилиси. По словам Каладзе, лично он тоже получает подобные сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
новости, грузия, тбилиси, каха каладзе
Жители Тбилиси смогут сообщать о повреждении инфраструктуры с помощью приложения
По словам Каладзе, с помощью нового приложения мэрия легко сможет идентифицировать проблему
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над приложением, с помощью которого жители столицы смогут сообщать о поврежденной в городе инфраструктуре, сообщил мэр Каха Каладзе.
Приложение "Фикс Тбилиси" будет запущено с 1 мая. Загруженная посредством приложения информация, включая фотографии и адрес, автоматически будет передаваться соответствующей городской службе, которая будет реагировать на подобные сообщения и информировать их авторов о том, на каком этапе решение проблемы.
"Фикс Тбилиси" – это специальное приложение, которое будет доступно для всех граждан. Оно будет средством коммуникации между муниципалитетом и гражданами. Его цель – предоставить информацию муниципалитету о повреждении инфраструктуры без звонка на горячую линию", – заявил Каладзе.
На первом этапе в приложении можно будет сообщить о повреждении дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, уличного освещения и инфраструктуры парка. Каладзе отметил, что задействовать данное приложение довольно сложно, поскольку инфраструктура в городе повреждается довольно часто.
"Несмотря на это, мы приняли решение создать это приложение и вместе с вами, вместе с гражданами заботиться о решении каждой проблемы. Мы сделаем все, чтобы быть оперативными и при этом увеличить перечень вопросов, которые граждане смогут зафиксировать с помощью этого приложения", – отметил Каладзе.
В апреле мэрия предоставит обществу информацию о правилах пользования данным приложением.
На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии, снимают фото, размещают в соцсети и отмечают официальную страницу мэрии Тбилиси. По словам Каладзе, лично он тоже получает подобные сообщения.