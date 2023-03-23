https://sputnik-georgia.ru/20230323/zhiteli-tbilisi-smogut-soobschat-o-povrezhdenii-infrastruktury-s-pomoschyu-prilozheniya-276011243.html

Жители Тбилиси смогут сообщать о повреждении инфраструктуры с помощью приложения

Жители Тбилиси смогут сообщать о повреждении инфраструктуры с помощью приложения

По словам Каладзе, с помощью нового приложения мэрия легко сможет идентифицировать проблему 23.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-23T07:31+0400

2023-03-23T07:31+0400

2023-03-23T07:31+0400

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси работает над приложением, с помощью которого жители столицы смогут сообщать о поврежденной в городе инфраструктуре, сообщил мэр Каха Каладзе. Приложение "Фикс Тбилиси" будет запущено с 1 мая. Загруженная посредством приложения информация, включая фотографии и адрес, автоматически будет передаваться соответствующей городской службе, которая будет реагировать на подобные сообщения и информировать их авторов о том, на каком этапе решение проблемы.На первом этапе в приложении можно будет сообщить о повреждении дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, уличного освещения и инфраструктуры парка. Каладзе отметил, что задействовать данное приложение довольно сложно, поскольку инфраструктура в городе повреждается довольно часто."Несмотря на это, мы приняли решение создать это приложение и вместе с вами, вместе с гражданами заботиться о решении каждой проблемы. Мы сделаем все, чтобы быть оперативными и при этом увеличить перечень вопросов, которые граждане смогут зафиксировать с помощью этого приложения", – отметил Каладзе. Каладзе рассказал, как мэрия Тбилиси будет бороться с вандализмом>>В апреле мэрия предоставит обществу информацию о правилах пользования данным приложением. На сегодняшний день граждане сообщают о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии, снимают фото, размещают в соцсети и отмечают официальную страницу мэрии Тбилиси. По словам Каладзе, лично он тоже получает подобные сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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