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Что думают читатели Sputnik о досрочных выборах в Грузии? – результаты опроса
Что думают читатели Sputnik о досрочных выборах в Грузии? – результаты опроса
Sputnik Грузия решил спросить у читателей, кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в стране 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T15:04+0400
2023-03-24T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что результаты досрочных парламентских выборов в нынешней политической обстановке будет сложно предсказать. Результаты опроса на сайте показали, что такого мнения придерживаются 54,3% опрошенных. На вопрос "Кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в Грузии?" 28,6% ответили, что правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", так как выборы исключительно по партийным спискам будут проводиться лишь с 2024 года. Между тем 17,1% респондентов уверены, что больше шансов победы на внеочередных выборах есть у оппозиции. Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах>>С предложением начать борьбу за досрочные парламентские выборы ранее выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По мнению политика, исходя из того, что избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии Грузии должны объединиться. Однако призыв экс-президента не нашел большого отклика среди оппозиционных партий. Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере, 5%, и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Что думают читатели Sputnik о досрочных выборах в Грузии? – результаты опроса
15:04 24.03.2023 (обновлено: 15:11 24.03.2023)
Sputnik Грузия решил спросить у читателей, кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в стране
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что результаты досрочных парламентских выборов в нынешней политической обстановке будет сложно предсказать.
Результаты опроса на сайте показали, что такого мнения придерживаются 54,3% опрошенных.
На вопрос "Кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в Грузии?" 28,6% ответили, что правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", так как выборы исключительно по партийным спискам будут проводиться лишь с 2024 года.
Между тем 17,1% респондентов уверены, что больше шансов победы на внеочередных выборах есть у оппозиции.
С предложением начать борьбу за досрочные парламентские выборы ранее выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По мнению политика, исходя из того, что избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии Грузии должны объединиться. Однако призыв экс-президента не нашел большого отклика среди оппозиционных партий.
Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере, 5%, и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.