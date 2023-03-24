https://sputnik-georgia.ru/20230324/chto-dumayut-chitateli-sputnik-o-dosrochnykh-vyborakh-v-gruzii--rezultaty-oprosa-276080781.html

Что думают читатели Sputnik о досрочных выборах в Грузии? – результаты опроса

Что думают читатели Sputnik о досрочных выборах в Грузии? – результаты опроса

Sputnik Грузия решил спросить у читателей, кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в стране 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T15:04+0400

2023-03-24T15:04+0400

2023-03-24T15:11+0400

грузия

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260118336_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_22c0752bd1938cacaab2e088c975f2dc.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что результаты досрочных парламентских выборов в нынешней политической обстановке будет сложно предсказать. Результаты опроса на сайте показали, что такого мнения придерживаются 54,3% опрошенных. На вопрос "Кому может быть выгодно проведение досрочных парламентских выборов в Грузии?" 28,6% ответили, что правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", так как выборы исключительно по партийным спискам будут проводиться лишь с 2024 года. Между тем 17,1% респондентов уверены, что больше шансов победы на внеочередных выборах есть у оппозиции. Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах>>С предложением начать борьбу за досрочные парламентские выборы ранее выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По мнению политика, исходя из того, что избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии Грузии должны объединиться. Однако призыв экс-президента не нашел большого отклика среди оппозиционных партий. Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере, 5%, и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика