https://sputnik-georgia.ru/20230321/lovushka-ili-test-chto-v-gruzinskoy-oppozitsii-dumayut-o-dosrochnykh-vyborakh-275985686.html

Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах

Ловушка или тест? Что в грузинской оппозиции думают о досрочных выборах

Мнения грузинских оппозиционеров по поводу досрочных выборов в стране разделились 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T18:21+0400

2023-03-21T18:21+0400

2023-03-21T18:21+0400

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георгий маргвелашвили

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе назвал требование о проведении в стране досрочных парламентских выборов ошибкой и ловушкой для оппозиции. С предложением начать борьбу за досрочные парламентские выборы ранее выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По мнению политика, исходя из того, что избиратели не хотят видеть двухполюсный выбор, прозападные партии Грузии должны объединиться. Однако призыв экс-президента не нашел большого отклика среди оппозиционных партий. Оппозиционер также рассматривает два сценария развития событий. Первый: ЕС дает стране статус кандидата, и тогда Грузия побеждает. "Сценарий второй: если Грузия не получит статус кандидата (в ЕС – ред.), то тогда "Мечта" обречена не только на поражение, но и полный распад. Но и в этом случае победит Грузия", – отметил Хазарадзе. Между тем к участию во внеочередных парламентских выборах уже весной текущего года готова оппозиционная партия "Гирчи". "Мы будем рады, если такие выборы будут назначены. Я понимаю, что другие партии, возможно, могут быть не готовы к этому. Внеочередные выборы – правильный путь, но не думаю, что это произойдет, так как это не входит в интересы других", – заявил депутат от партии "Гирчи" Александр Раквиашвили. В Грузии снова говорят о досрочных выборах – согласны не все>> По его словам, политики не должны смотреть на выборы как на возможность уничтожить оппонента. "Выиграет или нет "Грузинская мечта" – это второстепенно. У "Грузинской мечты" и сейчас есть большинство, и худшего результата (от исхода выборов – ред.) уже не будет. В конечном итоге все же появляется шанс на улучшение", – заявил Раквиашвили. Очередные парламентские выборы в Грузии пройдут в конце октября 2024 года. В данный момент у партий, по мнению экспертов, сложная ситуация, так как в стране появилась прослойка общества, которая не верит им и на которой не работают проверенные годами методы предвыборной кампании. Будут ли в Грузии назначены внеочередные выборы – ответ "Грузинской мечты">>Кроме того, опросы общественного мнения, проводимые в Грузии, показали, что около половины жителей страны не видят в Грузии на данный момент партию, отвечающую полностью их интересам. Между тем парламентские выборы 2024 года пройдут при высоком барьере, 5% и будут полностью пропорциональными. Каждая партия, получившая не менее всего 5% голосов, получит места в парламенте в соответствии с поддержкой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука хазарадзе, георгий маргвелашвили, грузинская мечта