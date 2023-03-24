https://sputnik-georgia.ru/20230324/darchiashvili-vizit-glavy-mid-germanii--podderzhka-gruzii-276091538.html

Дарчиашвили: визит главы МИД Германии – поддержка Грузии

Дарчиашвили: визит главы МИД Германии – поддержка Грузии

Политическая задача Грузии – преодолеть поляризацию, восстановить доверие и уверенно осуществить реформы, завила глава МИД Германии 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T21:17+0400

2023-03-24T21:17+0400

2023-03-24T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок является выражением большого интереса и поддержки Грузии в важный для нее период, заявил министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили.Глава МИД Германии прибыла в Грузию с официальным визитом за несколько месяцев до принятия решения Евросовета по поводу получение Грузией статуса кандидата в ЕС. Германия – одна из стран, которые будут принимать решение по Грузии. При этом он отметил, что на встрече он предоставил Бербок полную информацию о выполнении Грузией 12 рекомендаций Евросовета, выполнение которых является обязательным для получения статуса кандидата. "Мы ожидаем, что прогресс Грузии будет справедливо оценен, и мы будем отмечать еще одно историческое решение Грузии и Европейского Союза", – сказал Дарчиашвили. При этом министр не оставил без внимания слова главы МИД Германии, которая заявила, что впечатлена развевающимися флагами ЕС на акции протеста против принятия закона об "иноагентах", и заявила о высокой роли гражданского общества в Грузии. "Я приехала с конкретным посланием" – глава МИД Германии выступила с заявлением в Тбилиси >>"Я хочу вам сказать, что флаг Евросоюза развевается не только на акциях протеста, но и в сердцах всех нас, потому что Евросоюз – это исторический, цивилизационный выбор нашей страны, нашего народа, и мы очень на это надеемся на вашу сильную поддержку а в этом направлении", – сказал Дарчиашвили. Главные послания Еще перед визитом Бербок заявила, что видит попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. В правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" на такое обвинение отреагировали очень резко, заявив, что глава МИД Германии оторвана от реальности. Между тем в своем выступлении уже в Грузии глава МИД Германии отметила, что страна так и не решила проблему поляризации общества, и отметила необходимость сотрудничества правительства и гражданского общества. При этом она отметила, что не стоит смотреть на ситуацию сквозь розовые очки. "Путь в Европу означает, что нужно предпринять шаги реформ. Все не так розово и красиво, и вы это лучше знаете. Есть акторы, которые не восхищены тем, что какая-либо страна хочет стать членом ЕС", – сказала Бербок В рамках визита глава МИД Германии встретилась не только с официальными лицами, но и с неправительственными организациями, оппозиционными партиями и студентами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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