https://sputnik-georgia.ru/20230324/ya-priekhala-s-konkretnym-poslaniem--glava-mid-germanii-vystupila-s-zayavleniem-v-tbilisi-276075549.html

"Я приехала с конкретным посланием" – глава МИД Германии выступила с заявлением в Тбилиси

"Я приехала с конкретным посланием" – глава МИД Германии выступила с заявлением в Тбилиси

Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии, заявила дипломат 24.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-24T13:24+0400

2023-03-24T13:24+0400

2023-03-24T13:58+0400

политика

новости

грузия

германия

тбилиси

брюссель

илья дарчиашвили

саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267094052_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_996d4f19f2561b06257319c48f8c588f.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Место грузинского народа – в Евросоюзе, и власти Германии поддерживают Грузию на этом пути, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на брифинге в Тбилиси.Глава МИД Германии находится с визитом в Грузии 23-24 марта. После встречи с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили дипломаты выступили с заявлениями на совместном брифинге.Дипломат также восхитилась сильным гражданским обществом в Грузии, а именно активистами, которые в начале марта вышли на протесты в Тбилиси с флагами Евросоюза, выступая против скандальных законопроектов об "иноагентах"."Сильным гражданским обществом можно гордиться. Грузия – это ЕС. В этом мы убедились не за прошедшие недели, а за прошедший год.... Поэтому в Грузию я приехала с конкретным посланием. Мы хотим видеть Грузию в ЕС, мы хотим, чтобы грузины обогатили ЕС. Мы поддержим вас на этом пути, у вас есть друзья в Брюсселе и Берлине, на которых вы можете надеяться", – заявила дипломат.Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Евросоюз оценит выполнение Грузией 12 условий, необходимых для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, весной 2023 года, а официальное заключение Еврокомиссии будет осенью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

тбилиси

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, германия, тбилиси, брюссель, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, грузинская мечта, еврокомиссия