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Глава МИД Грузии рассказал об отношениях с Россией
Глава МИД Грузии рассказал об отношениях с Россией
На Женевских переговорах обсуждаются гуманитарные вопросы и соглашение о прекращении огня 24.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-24T18:00+0400
2023-03-24T18:00+0400
2023-03-24T18:10+0400
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женевские переговоры
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Отношения между Грузией и Россией ограничиваются одним международным форматом – Женевскими переговорами, других отношений нет, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.На Женевских переговорах обсуждаются два направления: гуманитарные вопросы и соглашение о прекращении огня, отметил глава МИД.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, грузия, илья дарчиашвили, женевские переговоры
россия, новости, грузия, илья дарчиашвили, женевские переговоры
Глава МИД Грузии рассказал об отношениях с Россией
18:00 24.03.2023 (обновлено: 18:10 24.03.2023)
На Женевских переговорах обсуждаются гуманитарные вопросы и соглашение о прекращении огня
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Отношения между Грузией и Россией ограничиваются одним международным форматом – Женевскими переговорами, других отношений нет, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Формат Женевских переговоров был создан после августовской войны 2008 года. В международных женевских переговорах принимают участие представители Грузии, России, де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона, а также представители США, ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
"Отношения Грузии и России ограничиваются только одной международной платформой, которую мы называем Женевскими международными переговорами. Это единственный формат, где у нас есть коммуникация, вместе с нашими партнерами", – сказал Дарчиашвили.
На Женевских переговорах обсуждаются два направления: гуманитарные вопросы и соглашение о прекращении огня, отметил глава МИД.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.